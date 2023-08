Totò Cotugno, addio all’Italiano vero che avevamo… Solo noi

Ha raccontato in musica il Bel Paese da… Italiano vero. Totò Cotugno ora è leggenda. Alle 16:00 di martedì 22 agosto il manager ha comunicato la ferale notizia del decesso

Totò Cotugno aveva appena compiuto 80 anni

Era rricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dove stava lottando contro un brutto male che non gli ha dato scampo. Aveva compiuto da poco 80 anni. Una carriera costellata di capolavori caratterizzata dall’etichetta dell’eterno secondo a Sanremo quando in realtà aveva vinto nel 1981 con Solo noi. Ha trionfato anche all’Eurofestival con Insieme nel 1990, anno in cui fu protagonista di una strepitosa performance sulle note de Gli amori con Ray Charles che non bastò per vincere (trionfarono i Pooh).

La vittoria a Sanremo nel 1981 e 6 secondi posti, vinse l’Eurovision

Quindici le partecipazioni al Festival con 6 secondi posti. LItaliano il brano simbolo…. Diventato un inno per gli italiani. Nel 1987 fu brillante conduttore di una fortuna edizione di Domenica In. E stato autore di diversi brani di successo per Adriano Celentano tra cui Soli.

Negli ultimi anni più volte era stato costretto a fermarsi per problemi di salute.