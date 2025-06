Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5: lacrime in diretta, il talk cerca il rilancio (VIDEO)

Myrta Merlino

Una stagione intensa, tra sfide e cambiamenti

Due anni fa, Myrta Merlino ha preso una sfida non da poco: succedere a Barbara d’Urso alla guida di Pomeriggio 5, uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5. Da allora ha saputo adattarsi a una nuova rete, a un pubblico diverso, a una narrazione più popolare ma sempre attenta all’attualità. Ha affrontato critiche, aggiustamenti editoriali, e non ha mai smesso di metterci il cuore anche se la sfida degli ascolti l’ha vista nettamente staccata dal competitor, La vita in diretta.

L’ultima puntata e la scelta degli opinionisti “veri”

Per l’ultima puntata, andata in onda il 3 giugno, Merlino ha scelto di circondarsi di amici veri: Vladimir Luxuria, Davide Maggio, Marina La Rosa e Ludovica Frasca, sottolineando come in televisione non esistano solo rapporti finti. “Volevo delle persone vere accanto, persone che vanno oltre la tv,” ha detto, visibilmente commossa.

Il ringraziamento a Mediaset e alla squadra dietro le quinte

Il cuore del suo discorso di addio ha riguardato il lavoro collettivo: “La televisione è un grande lavoro di squadra. Ci sono gli inviati, ma anche tanti volti che non si vedono: sono loro che ogni giorno mi hanno permesso di entrare nelle vostre case”. Un messaggio potente, rivolto anche ai tecnici, redattori, assistenti e operatori.

Il saluto finale: ‘Mi mancherete moltissimo’

“Quasi 200 puntate insieme. Mi mancherete moltissimo, lo devo dire. Buona estate, state bene e non mollate mai”, ha concluso, trattenendo a stento le lacrime. Un addio sincero, umano, ricco di rispetto per il pubblico che l’ha seguita.

Myrta Merlino volterà pagina con nuovi progetti (sbarcherà su Rete 4) e un impegno diverso rispetto a quello quotidiano. Durante l’esperienza a Pomeriggio 5 è finita nel mirino della critica per alcune assenze. Dall’altra parte l’esigenze della rete di provare qualcosa di diversi per dare una scossa ad un talk che fatica a ritrovare i fasti di un tempo. Per la conduzione dell’edizione autunnale è in pole Cesara Buonamici.

Da lunedì 9 giugno arriva Alessandra Viero

Il programma non si ferma: da lunedì 9 giugno parte Pomeriggio 5 News, versione estiva condotta da Alessandra Viero, volto noto di “Quarto Grado”. Myrta ha salutato con stile: “Sono molto contenta, lei è una professionista seria e saprà dare continuità al programma”.

I saluti commossi di Myrta Merlino#Pomeriggio5 pic.twitter.com/Aib83Jdsuq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 6, 2025