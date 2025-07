Buon onomastico Maddalena oggi 22 luglio: immagini di auguri da condividere

Maria Maddalena

Si festeggia oggi 22 luglio Santa Maria Maddalena, detta anche Maria di Magdala ed una tra le più importanti seguaci di Gesù secondo il Nuovo Testamento. Viene descritta come la cugina di Gesù Cristo e fu tra le poche devote del Messia ad assistere alla sua crocifissione e la prima ad annunciare la resurrezione.

Maria Maddalena fu tra le poche devote ad assistere alla crocifissione di Gesù

Significato del nome. Dibattuto l’origine del soprannome Maddalena che secondo alcuni è strettamente collegata con Magdala, la città di provenienza della donna.

Per altri, invece, ha una valenza simbolica, derivante dal termine ebraico/aramaico migdai ovvero torre, per sottolineare l’importanza della Santa all’interno della comunità dei discepoli di Gesù.

Maddalena, la prima a vedere Gesù risorto

Il capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni, al versetto 17, racconta l’incontro tra Maddalena e Gesù risorto con il Messia che invitò la donna a non toccarlo.

“Non continuare a stringermi a te”. La fisicità non è stata annullata né è divenuta realtà sottile o evanescente ed è probabilmente questo che Cristo vuol far comprendere a Maria Maddalena.

Maria Maddalena e gli accostamenti con Maria di Betania e con l’adultera salvata dalla lapidazione

Non è certo che Maria Maddalena sia Maria di Betania, la peccatrice che unge i piedi di Gesù a casa di Simone il Fariseo in Galilea. Inoltre Maria Maddalena viene accostata all’adultera salvata dalla lapidazione dal Messia. Di quest’ultima non si conosce neanche la provenienza con l’accostamento che viene fatto per la prima volta da Papa Gregorio Magno nel 591.

Buon onomastico Maddalena 22 luglio: immagini da inoltrare su WhatsApp

Oggi 22 luglio in occasione della ricorrenza di Santa Maria Maddalena in tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico Maddalena.

Di seguito alcune immagini per gli auguri di buon onomastico Maddalena da inoltrare via WhatsApp, via social (da condividere su Facebook, Messenger ed Instagram) o sms. Festeggiano oggi 22 luglio tutte le persone che portano il nome di Maddalena, Maria Maddalena.