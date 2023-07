Myrta Merlino ‘boccia’ il modello d’Urso: ‘Non esiste più la casalinga di Voghera, Pomeriggio 5 farà cronaca popolare’

In un’intervista rilasciata a La Stampa Myrta Merlino ha spiegato come sarà il nuovo Pomeriggio 5. La conduttrice televisiva, reduce dall’esperienza a L’aria che tira su La7, si muoverà in piena discontinuità con chi l’ha preceduta seguendo la nuova linea tracciata da Pier Silvio Berlusconi.

Myrta Merlino sul nuovo Pomeriggio 5: ‘Niente gossip, Pier Silvio mi ha convinto che ragione sentimento possono convivere’

“Niente gossip, farò cronaca popolare. Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure. Pier Silvio mi ha convinto: ragione e sentimento possono stare nello stesso programma” – ha precisato la giornalista che ha voluto subito distaccarsi dal modello che per anni ha caratterizzato il talk show a guida Barbara d’Urso.

‘Anche le notizie leggere verranno trattate con serietà e rigore’

Affermazioni che sono sembrate piccole punzecchiature a chi ha tenuto il timone di Pomeriggio 5 per 15 anni. “Farò cronaca popolare, basta gossip. “Mi avvicino con umiltà e empatia a un grande pubblico che è sempre più sfaccettato e non vedo l’ora di iniziare a chiacchierare con loro” – ha aggunto Myrta Merlino che ha precisato che ci sarà spazio anche per le notizie leggere. “Verranno trattate con serietà e rigore insieme a vip dello spettacolo”.