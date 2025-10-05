‘Ti darei un cazzotto’: l’amica di Nancy Brilli esplode contro Selvaggia Lucarelli per la frase sul lutto del cane

Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: ‘Non è che ci può essere il bonus lutto per animale domestico’

Bufera a Ballando con le Stelle per le uscite di due giudici dopo che Nancy Brilli aveva raccontato nella videoclip di aver vissuto giorni tristi e dolorosi per la perdita della cara amica a quattro zampe, la cagnolina Margot. “L’ho accompagnata fino alla fine e ora sta nel paradiso dei cani“. Poi è andata in scena l’esibizione dell’attrice con il maestro Carlo Aloia che ha diviso la giuria con Selvaggia Lucarelli, giudice del programma di Rai 1, che ha subito premesso che sarebbe stata la cinica del gruppo.

«Quando morirà il mio gatto, io non verrò. Quindi, tanto merito a questa donna per essere qui. Non è che ci può essere il bonus lutto per l’animale domestico».

Una battuta che ha immediatamente gelato lo studio e provocato la reazione indignata dell’attrice.

Aggiungo che trasformare il lutto di una persona per aver perso un animale in una battuta da varietà non me la aspettavo da una giudice che si è sempre dimostrata sensibile agli animali e alla loro adozione.

Una battuta che definire infelice è un eufemismo. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Cm2R6z8Gja — Mario Manca (@MarioManca) October 4, 2025

Nancy Brilli risponde in diretta: “Non hai detto una bella cosa”

Nancy Brilli, visibilmente turbata, ha reagito con fermezza:

«Scusami Selvaggia, ma non hai detto una bella cosa. Mi fa impressione».

Lucarelli ha tentato di giustificarsi:

«Ho premesso che non avrei detto una bella cosa».

A quel punto, Milly Carlucci è intervenuta per smorzare la tensione e riportare il dialogo su toni più distesi, chiedendo all’attrice come si fosse sentita a ballare dopo una settimana così difficile.

Brilli, con grande eleganza, ha chiuso lo scambio dicendo:

«Sono felice di aver portato in pista quello che ho imparato. Margot era la mia compagna di vita».

Social in fiamme: “Lutto è lutto, anche per un animale”

Il pubblico non ha gradito la leggerezza del commento di Lucarelli.

Su X, in pochi minuti, l’hashtag #BallandoConLeStelle sono stati condivisi tantissimi messaggi di solidarietà verso Nancy Brilli.

Molti utenti hanno sottolineato come il dolore per la perdita di un animale sia un lutto autentico, non una questione da banalizzare per strappare un sorriso in diretta tv.

La reazione dell’amica Daniela Fedi: “Ti darei un cazzotto”

A infiammare ulteriormente la discussione è arrivata la reazione dell’amica di Nancy Brilli, la giornalista e opinionista Daniela Fedi, che ha pubblicato su Instagram una durissima storia — poi ricondivisa dalla stessa attrice.

Fedi ha scritto:

«Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni.

La perdita del proprio animale domestico è un lutto, e i lutti sono lutti: non sono materiale da battute per ottenere audience in televisione.

Nancy Brilli per me è una sorella, ma anche se non lo fosse, ti darei volentieri un cazzotto per quello che hai osato dirle».

Le parole, forti e viscerali, sono diventate virali in poche ore, raccogliendo centinaia di condivisioni e commenti di sostegno da parte di telespettatori e colleghi del mondo dello spettacolo.

L’affermazione di Mariotto e l’intervento di Matano

Sulla questione ha fatto discutere anche quanto riferito da un altro componente della giuria.

Subito dopo l’esibizione della Brilli, è arrivata quella di Marcella Bella. Durante i giudizi, Guillermo Mariotto ha infiammato ulteriormente il clima con una battuta infelice:

«Scusa, ma a te mica ti è morto qualcuno? Non ti è morto il cane, vero?»

Una frase che ha scatenato un nuovo boato di indignazione sui social.

A riportare l’ordine è intervenuto Alberto Matano, visibilmente infastidito:

«Vorrei chiedere una moratoria su questo argomento. È evidente che una concorrente ha avuto una settimana difficile, quindi basta ironizzare. Non è carino».

Un richiamo che ha ricevuto applausi virtuali e reali, ribadendo l’importanza di rispetto e sensibilità anche nello show business.

Nancy Brilli, tra dolore e dignità

Nonostante tutto, Nancy Brilli ha mantenuto un atteggiamento composto e dignitoso.

Ha ringraziato la giuria e ha dedicato la sua performance a Margot, il cane che per anni è stato il suo sostegno silenzioso.

La sua emozione, unita alla delicatezza delle parole, ha commosso il pubblico molto più di qualsiasi voto.

Nancy Brilli ha condiviso la durissima Stories dell’amica giornalista contro Selvaggia Lucarelli