Naveen Cassera, morto a 39 anni: il sorriso dopo la vittoria e quella morte improvvisa che lascia senza parole

Naveen Cassera

Il comico bergamasco aveva appena conquistato il concorso “Bravo, grazie”, la Champions League della comicità

È una morte prematura e improvvisa quella di Naveen Cassera, comico bergamasco di 39 anni, arrivato nelle ultime settimane al punto più alto della sua giovane carriera artistica. La notizia della scomparsa si è diffusa nelle ultime ore tra gli amici, gli artisti e gli ambienti della comicità, lasciando incredulità e dolore.

Solo il giorno precedente, l’ultimo contenuto pubblicato sui social lo mostrava sorridente a Lovere, sulle sponde del lago d’Iseo, in una giornata estiva apparentemente normale. Una fotografia che oggi assume un significato inevitabilmente diverso, proprio perché nulla, almeno pubblicamente, lasciava immaginare una tragedia così vicina.

Le circostanze della morte non sono state precisate. Tra le ipotesi che circolano in queste ore c’è anche quella di un possibile gesto estremo, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per trasformare questa ipotesi in una certezza. È dunque necessario mantenere prudenza, evitando conclusioni che non siano supportate dagli accertamenti.

L’ultima estate di Naveen, dal sorriso al successo

Il contrasto che più colpisce è quello tra le immagini degli ultimi giorni e la notizia arrivata improvvisamente.

Naveen Cassera appariva sorridente, impegnato negli spettacoli, insieme ad altri artisti e soprattutto felice per una stagione che sembrava aver finalmente dato una svolta alla sua carriera.

Il 17 luglio era arrivato infatti il riconoscimento più importante: la vittoria al concorso “Bravo, grazie”, manifestazione definita nel mondo della comicità come una sorta di Champions League del settore.

Un successo che sembrava poter rappresentare un trampolino verso palcoscenici ancora più importanti e verso nuove opportunità televisive.

Poi, appena poche settimane dopo, la notizia della morte.

Per chi lo conosceva, è difficile conciliare il ricordo di quel ragazzo capace di instaurare un rapporto immediato con il pubblico con una scomparsa così improvvisa.

Dalla Val Seriana al palco

Naveen era nato in India ed era arrivato in Val Seriana quando aveva appena nove mesi. Era stato adottato da una coppia del territorio: la madre era originaria di Ardesio, il padre di Gazzaniga.

In quella valle aveva costruito tutta la sua vita, i suoi affetti e la sua famiglia. I genitori avevano successivamente adottato anche una bambina indiana, mentre il terzo figlio era nato dalla coppia.

Naveen era diventato a sua volta padre di due figli ancora adolescenti.

Prima della comicità aveva lavorato come animatore turistico nei villaggi, esperienza che gli aveva permesso di sviluppare ulteriormente quella naturale capacità di stare davanti alle persone e coinvolgerle.

Dopo essere diventato padre aveva scelto un percorso professionale più stabile, lavorando prima in una ferramenta e successivamente in un’azienda di Cologno al Serio.

La comicità, però, era rimasta dentro di lui.

La svolta con l’Accademia del Comico

La decisione di investire concretamente nel talento per il palco era arrivata nel 2024, quando Cassera si era iscritto all’Accademia del Comico di Milano, intraprendendo un percorso triennale.

Da quel momento erano arrivate nuove esperienze, contest e rassegne. La formazione aveva accompagnato una crescita artistica che in breve tempo aveva iniziato a portare risultati.

In primavera era arrivata anche la vittoria al Premio Nebbia Città di Milano, manifestazione dedicata alla comicità nazionale.

Poi il successo di “Bravo, grazie”, il risultato che sembrava poter cambiare definitivamente la traiettoria della sua carriera.

Era il momento in cui il lavoro, la gavetta e la formazione iniziavano a trasformarsi in una concreta possibilità di affermarsi nel mondo della comicità.

Il dolore degli amici e degli artisti

È proprio per questo che la notizia della morte ha lasciato ancora più increduli gli amici e le persone che avevano condiviso con lui il percorso artistico.

Nelle fotografie pubblicate nelle ultime settimane, Cassera appariva entusiasta, sorridente e coinvolto negli spettacoli. Il suo talento era accompagnato da una capacità spontanea di creare empatia con il pubblico.

Il successo del 17 luglio sembrava essere soltanto l’inizio di una nuova fase.

Ora, invece, resta una carriera interrotta troppo presto e una famiglia colpita da una perdita improvvisa.

Sul modo in cui sia avvenuta la morte sarà necessario attendere gli elementi ufficiali. L’eventuale ipotesi di un gesto volontario, al momento, non può essere considerata una ricostruzione accertata.

Quello che resta certo è il percorso di un uomo arrivato in Italia quando era ancora un neonato, cresciuto in Val Seriana, diventato padre e poi tornato a inseguire un sogno artistico che negli ultimi mesi sembrava finalmente prendere forma.

Il giorno prima della morte, Naveen era ancora lì, davanti a una giornata d’estate sul lago d’Iseo, con il suo sorriso.

Poi, improvvisamente, quella storia si è interrotta.

E agli amici, alla famiglia e al mondo della comicità bergamasca resta oggi il ricordo di Naveen Cassera e di quella risata che aveva scelto di trasformare nel proprio mestiere.