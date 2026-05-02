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Grande Fratello Vip, volano i guanti in cucina: lite furiosa tra Elia e Mussolini

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 2 Mag, 2026 - ore: 22:17 #Alessandra Mussolini, #Antonella Elia, #Grande Fratello Vip
La furia di Antonella EliaLa furia di Antonella Elia

Dalle parole alla tensione alle stelle: lo scontro nasce dalla difesa di Francesca Manzini e degenera in pochi secondi

La lite tra Elia e Mussolini al Grande Fratello Vip esplode in cucina e in pochi istanti si trasforma in uno dei momenti più tesi della stagione. A colpire non sono solo le parole, ma il gesto improvviso: guanti da cucina lanciati e urla che costringono gli altri concorrenti a intervenire.

Tutto accade mentre le due stanno lavando i piatti, in una scena inizialmente ordinaria che si trasforma rapidamente in uno scontro aperto.

La scintilla: il confronto su Francesca Manzini

All’origine della discussione c’è la posizione di Francesca Manzini, ancora provata dopo un confronto con Marco Berry, definito dalla stessa comica aggressivo nei modi.

Antonella Elia prova a ridimensionare la situazione, invitando la concorrente a non enfatizzare l’episodio. Una lettura che non convince Alessandra Mussolini.

Secondo l’ex parlamentare, atteggiamenti del genere non devono essere giustificati. Ed è proprio su questo punto che nasce lo scontro.

L’accusa della Mussolini e la reazione della Elia

La Mussolini affonda il colpo accusando la Elia di minimizzare comportamenti gravi.

Un attacco diretto, che provoca una reazione immediata. Antonella Elia alza i toni e risponde duramente, trasformando il confronto in uno scontro personale.

Le parole diventano sempre più pesanti, fino a superare ogni limite.

L’escalation: insulti e oggetti lanciati

La situazione degenera rapidamente. Antonella Elia perde il controllo, urla e arriva a lanciare i guanti da cucina.

Un gesto che segna il punto di rottura. La tensione è palpabile, la cucina si svuota e il clima nella Casa cambia in pochi secondi.

Gli altri concorrenti intervengono per fermarla: Adriana Volpe e Renato Biancardi cercano di riportare la calma, mentre Francesca Manzini appare visibilmente scossa.

La reazione della Casa e della regia

La regia prova a contenere la situazione cambiando inquadratura, ma le urla restano chiaramente percepibili.

Alessandra Mussolini, rimasta in salone, osserva la scena e commenta con distacco, definendo la reazione della Elia eccessiva e inaccettabile.

Un giudizio netto che chiude lo scontro, almeno per il momento.

Un clima sempre più teso verso la finale

L’episodio arriva a poche settimane dalla finale e conferma un clima sempre più acceso all’interno della Casa.

La convivenza forzata e la pressione del gioco stanno spingendo i concorrenti al limite, trasformando anche le discussioni più semplici in scontri durissimi.

Il dettaglio che segna la scena

Non è solo una lite. È il modo in cui esplode a colpire.

Un gesto improvviso, i guanti lanciati in aria, e una discussione che passa in pochi secondi da confronto a scontro totale.

Un momento destinato a restare tra i più forti di questa edizione.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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