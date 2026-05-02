Grande Fratello Vip, volano i guanti in cucina: lite furiosa tra Elia e Mussolini

Dalle parole alla tensione alle stelle: lo scontro nasce dalla difesa di Francesca Manzini e degenera in pochi secondi
La lite tra Elia e Mussolini al Grande Fratello Vip esplode in cucina e in pochi istanti si trasforma in uno dei momenti più tesi della stagione. A colpire non sono solo le parole, ma il gesto improvviso: guanti da cucina lanciati e urla che costringono gli altri concorrenti a intervenire.
Tutto accade mentre le due stanno lavando i piatti, in una scena inizialmente ordinaria che si trasforma rapidamente in uno scontro aperto.
La scintilla: il confronto su Francesca Manzini
All’origine della discussione c’è la posizione di Francesca Manzini, ancora provata dopo un confronto con Marco Berry, definito dalla stessa comica aggressivo nei modi.
Antonella Elia prova a ridimensionare la situazione, invitando la concorrente a non enfatizzare l’episodio. Una lettura che non convince Alessandra Mussolini.
Secondo l’ex parlamentare, atteggiamenti del genere non devono essere giustificati. Ed è proprio su questo punto che nasce lo scontro.
L’accusa della Mussolini e la reazione della Elia
La Mussolini affonda il colpo accusando la Elia di minimizzare comportamenti gravi.
Un attacco diretto, che provoca una reazione immediata. Antonella Elia alza i toni e risponde duramente, trasformando il confronto in uno scontro personale.
Le parole diventano sempre più pesanti, fino a superare ogni limite.
L’escalation: insulti e oggetti lanciati
La situazione degenera rapidamente. Antonella Elia perde il controllo, urla e arriva a lanciare i guanti da cucina.
Un gesto che segna il punto di rottura. La tensione è palpabile, la cucina si svuota e il clima nella Casa cambia in pochi secondi.
Gli altri concorrenti intervengono per fermarla: Adriana Volpe e Renato Biancardi cercano di riportare la calma, mentre Francesca Manzini appare visibilmente scossa.
La reazione della Casa e della regia
La regia prova a contenere la situazione cambiando inquadratura, ma le urla restano chiaramente percepibili.
Alessandra Mussolini, rimasta in salone, osserva la scena e commenta con distacco, definendo la reazione della Elia eccessiva e inaccettabile.
Un giudizio netto che chiude lo scontro, almeno per il momento.
Un clima sempre più teso verso la finale
L’episodio arriva a poche settimane dalla finale e conferma un clima sempre più acceso all’interno della Casa.
La convivenza forzata e la pressione del gioco stanno spingendo i concorrenti al limite, trasformando anche le discussioni più semplici in scontri durissimi.
Chissà se ora Francesca avrà paura anche di lei per qualche giorno— ANNALAISA 💃 (@regno_disoleil) May 2, 2026
Ma per carità
Antonella comunque REGINA DEI REALITY PER SEMPRE #gfvip pic.twitter.com/D8x97TcpHy
Il dettaglio che segna la scena
Non è solo una lite. È il modo in cui esplode a colpire.
Un gesto improvviso, i guanti lanciati in aria, e una discussione che passa in pochi secondi da confronto a scontro totale.
Un momento destinato a restare tra i più forti di questa edizione.