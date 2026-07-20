Noemi, come sta e la decisione dopo la caduta dal palco

Noemi sul letto di ospedale

La cantante rassicura i fan con una foto dall’ospedale: ‘Mi sono presa un grande spavento’

Dopo il grande spavento sul palco di San Salvo Marina, arriva l’aggiornamento che i fan aspettavano. Noemi sta bene, ma dovrà fermarsi. La cantante romana ha annunciato la sospensione temporanea del tour dopo l’incidente avvenuto durante il concerto di sabato sera in Abruzzo, quando è caduta dal palco mentre salutava il pubblico.

L’artista ha condiviso una fotografia direttamente dal letto dell’ospedale, con una borsa del ghiaccio appoggiata sulla testa, scegliendo di parlare personalmente ai suoi sostenitori dopo ore di apprensione.

“Mi sono presa un grande spavento”

Nel messaggio pubblicato sui social, Noemi ha voluto soprattutto tranquillizzare chi in queste ore le ha inviato centinaia di messaggi.

“Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene. Ho qualche acciacco e un po’ di dolore.”

Poi la battuta che ha strappato un sorriso ai fan:

“Ho la testa dura, non vi preoccupate.”

Parole che hanno immediatamente raccolto migliaia di commenti di affetto e incoraggiamento.

I medici fermano il tour

La vera novità riguarda però il calendario dei concerti.

L’entourage della cantante ha comunicato che, dopo gli accertamenti clinici, i medici hanno prescritto quattro settimane di riposo, rendendo inevitabile la sospensione temporanea del tour estivo.

La tournée dovrebbe riprendere dal 16 agosto, mentre entro le prossime 48 ore saranno comunicate le informazioni relative ai concerti rinviati, alle nuove date e alle eventuali modalità di rimborso.

“Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare al meglio”, ha scritto Noemi.

L’incidente durante il concerto di San Salvo

L’episodio si è verificato durante il concerto gratuito organizzato a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

Mentre stava salutando il pubblico al termine di un brano, la cantante si è avvicinata al bordo del palco senza accorgersi del dislivello, perdendo improvvisamente l’equilibrio e cadendo nel vuoto.

Lo spettacolo è stato immediatamente interrotto e Noemi è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, quindi trasferita all’ospedale di Vasto per gli accertamenti.

Per rispetto dell’artista, il Comune ha deciso anche di rinviare lo spettacolo pirotecnico previsto al termine della serata.

“Non vedo l’ora di tornare sul palco”

Nonostante lo stop forzato, Noemi guarda già avanti.

“Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo.”

Un messaggio che ha rassicurato i fan sulle sue condizioni e chiuso, almeno per il momento, una delle vicende che più hanno fatto parlare del weekend musicale italiano.