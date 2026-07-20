Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina: spettacolo sospeso e corsa in ospedale (VIDEO)

Paura per Noemi per una caduta dal palco

L’artista è precipitata dal palco mentre salutava il pubblico dopo aver cantato Briciole

Quella che doveva essere una serata di musica e festa si è trasformata in un momento di grande apprensione per migliaia di spettatori. Noemi è rimasta coinvolta in un incidente durante il concerto gratuito in programma a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, ed è stata costretta a interrompere l’esibizione dopo essere caduta dal palco davanti al pubblico.

L’artista romana è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario presente all’evento e successivamente trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata sottoposta agli accertamenti clinici necessari.

La caduta durante il saluto ai fan

L’incidente si è verificato nel corso della serata organizzata in piazzale Cristoforo Colombo, uno degli appuntamenti principali del cartellone estivo di San Salvo.

Secondo una prima ricostruzione, Noemi stava eseguendo il brano “Briciole” e, al termine della canzone, si sarebbe avvicinata al bordo del palco per salutare i fan delle prime file.

In quel momento avrebbe perso l’equilibrio, probabilmente senza accorgersi del limite della pedana, precipitando improvvisamente a terra.

L’impatto ha lasciato il pubblico senza parole e ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi.

L’intervento del 118 e il trasferimento in ospedale

I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi istanti, prestando le prime cure direttamente sul posto.

Successivamente la cantante è stata caricata in ambulanza e accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vasto, con il mezzo scortato dai carabinieri.

Secondo le prime informazioni trapelate, l’artista avrebbe riportato un trauma alla testa e i medici stanno valutando anche una possibile frattura del naso. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi bollettini ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Concerto interrotto e fuochi d’artificio rinviati

Dopo l’incidente gli organizzatori hanno deciso di interrompere definitivamente lo spettacolo.

Anche il Comune di San Salvo ha confermato la sospensione dell’evento con una nota ufficiale.

“A causa dell’incidente avvenuto durante l’esibizione della cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione”.

L’amministrazione comunale ha inoltre annunciato il rinvio dello spettacolo pirotecnico previsto al termine della serata.

“Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto, abbiamo deciso di posticipare a una nuova data i fuochi d’artificio programmati per questa sera”.

Attesa per gli aggiornamenti sulle condizioni della cantante

L’incidente ha inevitabilmente suscitato grande preoccupazione tra i fan, molti dei quali hanno assistito alla caduta e hanno seguito con apprensione i soccorsi.

Nelle prossime ore saranno gli esami diagnostici effettuati all’ospedale di Vasto a chiarire l’entità delle lesioni riportate dall’artista e i tempi dell’eventuale recupero.

Per il momento la priorità resta verificare le sue condizioni cliniche, mentre il pubblico e gli organizzatori attendono comunicazioni ufficiali sull’evoluzione del quadro sanitario della cantante.