Oriana Marzoli interviene durante la diretta Twitch di Daniele Dal Moro e si imbarazza (VIDEO)

Sorpresa per i fan degli oriele durante una diretta Twitch di Daniele Dal Moro. L’ex gieffino si è intrattenuto con i fan per ringraziarli dell’affetto e del sostegno nei giorni di crisi con Oriana Marzoli e per i tanti doni ricevuti.

Siparetto in diretta Twitch tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

La coppia ha superato malintesi e incomprensioni e nelle ultime ore hanno condiviso numerose foto di coppia sui rispettivi profili Instagram. Un’intesa ritrovata con il 32enne che ha fatto una sorpresa presentandosi all’evento della Rinascente che vedeva la venezuelana protagonista. I due si sono scambiati anche un passionale bacio che ha infiammato il web.

La coppia dovrà nuovamente separarsi per impegni lavorativi con Oriana Marzoli che partirà per l’Honduras per partecipare per la terza volta a Supervivientes.

La venezuelana: ‘Pensavo che eri in chat’

L’influencer ha chiamato Daniele Dal Moro mentre era in diretta Twitch. “No, Bebè che mi chiama” – ha riferito il veronese mostrando la chiamata in arrivo. “Sei in live, saluta”.

La sudamericana gli ha chiesto se la sentivano: “Pensavi che stavi solo in chat a scrivere”. Il partner ha spiegato che era con i suoi fan. “Sono con i tuoi amici che sono venuti a farti tanti regalini. Ti imbarazzi? Che carina”.