Oriana Marzoli vola in Honduras, parteciperà a Supervivientes per la 3ª volta: ‘Tornerà il giorno dopo’

Tornato il sereno con Daniele Dal Moro, aveva annunciato una sorpresa ai suoi fan nella serata di giovedì 8 giugno. Oriana Marzoli tornerà per la terza volta a Supervivientes dopo aver partecipato come concorrente nel 2014 e come ‘fantasma’ del passato nel 2017.

Oriana Marzoli a Supervivientes 2023 come ‘fantasma del passato’

La venezuelana ha ricoperto anche il ruolo di opinionista del reality trasmesso su Telecinco. L’influencer ha un legame particolare con il programma e vuol riprovarci per la terza volta. Anche in questa circostanza tornerà in Honduras nuovamente nelle vesti di ‘fantasma’. Oriana Marzoli proverà a rompere gli schemi e creare nuove dinamiche.

L’annuncio è avvenuto durante la puntata di Supervivientes 2023 con la sudamericana che si è collegata dall’Italia dando vita ad un siparietto con il conduttore che l’ha stuzzicata asserendo che l’ultima volta era uscita di scena dopo 12 ore. “Che bugiardo! Sono stata lì 25 ore, sembrava che fosse trascorso più tempo”.

La venezuelana si è collegata con Telecinco dall’Italia: ‘Le prove fisiche mi piacciono, non mangerò cocco’

La venezuelana ha riferito di essere pronta a mettersi in gioco nonostante gli insetti le creino un po’ di fastidio. “Le prove fisiche mi piacciono e sono pronta ad affrontare la ruota infernale” – ha aggiunto Oriana. “La cosa buona è che tutti hanno già imparato a pescare e a fare da mangiare e io arrivo con tutto ciò che ho imparato. Non mangio il cocco perché non mi passa per la gola ”.

Nonostante i buoni propositi il conduttore ha manifestato il suo scetticismo sulla durata dell’avventura della partner di Daniele Dal Moro a Supervivientes. “Dico che tornerà il giorno dopo”. Magari se riuscirà a restare in gioco potrebbe anche ricevere una sorpresa dall’ex tronista di Uomini e Donne.