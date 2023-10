Ornella Vanoni show a Che tempo che fa: ‘Ho un pacemaker come Mick Jagger’, poi se la prende con Sala

Show di Ornella Vanoni in occasione della puntata d’esordio di Che tempo che fa sul Nove, in onda il 15 ottobre.

L’artista 89enne ha mostrato una serie di referti ed ha dato vita ad un monologo in cui ha raccontato dei suoi problemi di salute e di una serie di disavventure. “Voglio sfogarmi e raccontare quello che mi è successo” – ha riferito l’artista. “Parto per andare a cantare con Baglioni e cado. Un dolore lancinante. Ho cantato da seduta. La radiografia ha evidenziato una frattura al pube”.

É solo il primo di una serie di contrattempi fisici. Ornella Vanoni si rimette in piedi e va a Sanremo. “Mi gira la testa, canto e torno a Milano rantolando. Chiamo il mio osteopata, pensando fosse il diaframma”. Poi Renato Zero le consiglia di fare un controllo al cuore. “Mi operano, mi mettono un pacemaker: è di ultima generazione, come quello di Mick Jagger” – ha spiegato l’artista che subito dopo si è dovuta operare nuovamente alla valvola aortica. “Con un cuore nuovo mi sento benissimo”.

Il controllo al cuore su consiglio di Renato Zero, i complimenti coloriti a Stash dei The Kolors

Ma la… buca è dietro l’angolo. Ornella Vanoni ci inciampa in pieno ed in puntata impreca anche contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “In una voragine di quelle che ci sono a Milano: pioveva, c’erano i lavori in corso, maledetto Sala. Mi dispiace. Un male, rottura del femore”. Poi la gran chiusura con Stash dei The Kolors. “É bello, potrebbe essere mio nipote… col caz.. In più è napoletano”.