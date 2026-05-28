Palinsesti Rai estate 2026, da Pino Insegno a Vittorio Brumotti: ecco tutti i programmi e i volti della nuova stagione

Nessuna rivoluzione nel Day Time estivo della Rai: conferme, nuovi arrivi e tanti programmi dedicati a viaggi, attualità e intrattenimento
La Rai sceglie la continuità per l’estate 2026. Nessuna rivoluzione nei palinsesti del Day Time, ma una strategia basata su conferme, piccoli ritocchi e volti ormai familiari al pubblico. Il messaggio lanciato durante la presentazione ufficiale dei nuovi programmi è chiaro: “Per quest’anno non cambiare”.
A illustrare le novità è stato il direttore Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, che ha delineato una stagione televisiva pensata per accompagnare il pubblico anche nei mesi estivi, in un’Italia che cambia sempre più il modo di vivere le vacanze puntando sulla destagionalizzazione.
Tra conferme, debutti e ritorni, ecco i principali programmi che animeranno Rai1 e Rai2 nei prossimi mesi.
Da UnoMattina a Vita in Diretta: la Rai punta sulla continuità
La giornata di Rai1 partirà all’alba con 1Mattina News, in onda dal 29 giugno dalle 5.58 alle 8 con Greta Mauro e Gianpiero Scarpati.
Cronaca, attualità e collegamenti dall’Italia e dall’estero resteranno al centro del format estivo.
Subito dopo tornerà anche UnoMattina Estate, ancora affidato ad Alessandro Greco e Carolina Rey, affiancati quest’anno dalla giornalista del Tg1 Paola Cervelli e da Domenico Marocchi.
Confermato anche il weekend di UnoMattina Weekly con Lorella Boccia, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi.
Nel pomeriggio spazio invece a Manuela Moreno, che guiderà la versione estiva di Vita in Diretta, puntando su cronaca, costume e approfondimento.
Vittorio Brumotti protagonista della nuova “Italia A/R”
Una delle principali novità dell’estate Rai sarà Italia A/R, il nuovo programma quotidiano affidato a Vittorio Brumotti.
Il format racconterà l’Italia costiera attraverso viaggi, sport, incontri e storie locali.
Brumotti attraverserà borghi e località marine in bicicletta, con uno stile che unirà avventura, turismo e attenzione al territorio.
Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 su Rai1.
Reazione a Catena compie 20 anni: torna Pino Insegno
Tra i ritorni più attesi c’è quello di Pino Insegno con Reazione a Catena, al via dal 3 giugno nella fascia preserale.
Quest’anno il game show festeggia i suoi 20 anni e per l’occasione le prime undici puntate saranno dedicate alla “Sfida dei Campioni”, con il ritorno di concorrenti storici del programma.
Una scelta che punta anche sull’effetto nostalgia e sull’affezione del pubblico.
Linea Verde, Camper e i programmi dedicati ai viaggi
L’estate Rai continuerà a puntare molto anche sui programmi itineranti e di scoperta del territorio.
Torna infatti Camper con Peppone Calabrese, mentre nel weekend spazio a:
- Linea Verde Sentieri
- Linea Blu – Porti d’Italia
- Linea Verde
- Linea Med
Programmi che accompagneranno gli spettatori tra paesaggi italiani, percorsi naturalistici, tradizioni locali e cultura del mare.
Rai2 punta sulle storie di vita e sull’inclusione
Anche Rai2 presenterà alcune novità.
Dal 13 giugno partirà Lo Spazio dei Talenti, programma dedicato al racconto della disabilità attraverso storie di persone che hanno trasformato le difficoltà in percorsi di crescita e realizzazione personale.
In chiusura d’estate arriverà anche Aspettando B…, previsto dal 31 agosto al 4 settembre.
Una Rai che sceglie stabilità e riconoscibilità
La linea editoriale estiva della Rai appare chiara: evitare stravolgimenti e puntare su volti già riconoscibili per il pubblico.
Una strategia che punta a consolidare gli ascolti durante mesi tradizionalmente considerati più difficili per la televisione generalista, ma che oggi, con il cambiamento delle abitudini degli italiani, stanno assumendo un peso sempre più importante.