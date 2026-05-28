Belén Rodriguez rischia una denuncia dopo due incidenti a Milano: la Polizia locale invia gli atti in Procura

Belen Rodriguez

La showgirl argentina sarebbe stata coinvolta in due episodi avvenuti nel centro della città senza fermarsi dopo gli urti. Alcuni passanti l’avrebbero fotografata

Nuovi sviluppi attorno alla vicenda che nei giorni scorsi ha coinvolto Belén Rodriguez a Milano. Secondo quanto emerso, la showgirl argentina rischierebbe una denuncia per omissione di soccorso dopo due distinti episodi avvenuti nel centro del capoluogo lombardo.

Gli agenti della Polizia locale di Milano starebbero infatti ultimando gli accertamenti per trasmettere un’informativa alla Procura.

Gli episodi risalirebbero alle ore precedenti al ricovero della conduttrice al Policlinico di Milano.

I due incidenti nel centro di Milano

Il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove Belén Rodriguez avrebbe urtato lo specchietto di un’auto parcheggiata.

Successivamente ci sarebbe stato un secondo incidente in via San Marco, sempre in centro città.

Secondo le ricostruzioni emerse, in quel caso sarebbero stati coinvolti uno scooter e altri mezzi in sosta, con tre persone che avrebbero riportato lievi lesioni.

La showgirl, stando a quanto trapelato, non si sarebbe fermata dopo gli urti.

Alcuni passanti avrebbero anche fotografato la scena e le immagini sarebbero finite all’attenzione degli investigatori.

Le verifiche della Polizia locale

Sugli episodi stanno lavorando gli agenti della Polizia locale milanese che stanno raccogliendo testimonianze, immagini e tutti gli elementi utili a chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Una volta conclusi gli accertamenti, gli atti verranno inviati alla Procura che dovrà valutare eventuali responsabilità.

Al momento non risultano decisioni definitive sul piano giudiziario, ma la posizione della showgirl resta sotto osservazione.

Il ricovero e l’intervento dei soccorsi

La vicenda si inserisce nelle ore particolarmente delicate vissute da Belén Rodriguez nei giorni scorsi.

Lunedì mattina la conduttrice era stata infatti trasportata al Policlinico di Milano dopo l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi nel suo appartamento.

A lanciare l’allarme erano stati alcuni vicini di casa che avrebbero sentito urla e richieste di aiuto provenire dall’abitazione della showgirl.

Belén era stata successivamente dimessa il giorno seguente, dopo essere stata considerata in buone condizioni dai sanitari.

Un caso che continua a far discutere

Le nuove indiscrezioni sugli incidenti avvenuti a Milano stanno alimentando ulteriormente l’attenzione mediatica attorno alla showgirl argentina.

Nelle ultime ore il caso ha riaperto anche il dibattito sul rapporto tra esposizione pubblica, fragilità personali e pressione mediatica che spesso accompagna personaggi molto noti dello spettacolo italiano.

Intanto restano in corso le verifiche degli investigatori sui due episodi avvenuti nel centro di Milano.