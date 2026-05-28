Sanremo 2027, Stefano De Martino studia da direttore artistico: spunta il nome di Maria De Filippi

Stefano De Martino

Il conduttore di Affari Tuoi starebbe già lavorando alla sua idea di Festival tra concerti, scouting musicale e possibili co-conduttrici: l’ipotesi Maria De Filippi infiamma i rumor

Mancano ancora molti mesi al prossimo Festival di Sanremo, ma attorno a Stefano De Martino la macchina organizzativa sembra già essersi messa in moto. Il conduttore di Affari Tuoi, indicato sempre più insistentemente come volto centrale del futuro della Rai, starebbe infatti lavorando con largo anticipo alla costruzione del possibile Sanremo 2027.

E nelle ultime ore a far discutere è soprattutto un nome: quello di Maria De Filippi.

Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi e rilanciate da Adnkronos, la regina di Mediaset potrebbe affiancare De Martino sul palco dell’Ariston almeno per una delle cinque serate del Festival.

Un’ipotesi che avrebbe immediatamente acceso curiosità e aspettative tra il pubblico.

Stefano De Martino “studia” il Festival

Secondo quanto trapelato, De Martino starebbe affrontando questa nuova sfida con un approccio quasi “accademico”.

Il conduttore avrebbe iniziato a rivedere ed analizzare le edizioni storiche del Festival per studiare il lavoro dei grandi direttori artistici e dei presentatori che hanno segnato la storia di Sanremo.

Ma non solo.

Negli ultimi mesi Stefano sarebbe stato avvistato a numerosi concerti ed eventi musicali con l’obiettivo di monitorare le nuove tendenze discografiche e comprendere meglio le trasformazioni del panorama musicale italiano.

Tra le tappe segnalate ci sarebbero anche live di artisti come Rosalía, Mace e il Mi Ami Festival di Milano, evento simbolo della scena indipendente.

Perché il nome di Maria De Filippi non è casuale

L’eventuale presenza di Maria De Filippi accanto a Stefano De Martino avrebbe anche un forte valore simbolico.

Tra i due, infatti, esiste un rapporto professionale e umano consolidato fin dai tempi di Amici, il talent che ha lanciato De Martino nel mondo dello spettacolo.

Negli anni il loro legame non si sarebbe mai interrotto e proprio Maria sarebbe stata una delle figure più importanti nella crescita televisiva del conduttore.

Secondo i rumor, la conduttrice di Canale 5 non vorrebbe perdersi il debutto sanremese del suo ex allievo.

Al momento non esistono conferme ufficiali né da parte della Rai né dagli entourage dei due conduttori, ma il nome della De Filippi viene considerato tra i più forti per il futuro cast del Festival.

Da Andrea Delogu a Marcello Sacchetta: gli altri nomi che circolano

Nelle ultime settimane sono emersi anche altri possibili protagonisti del Festival targato De Martino.

Tra questi c’è Andrea Delogu, che però ha frenato le indiscrezioni spiegando di non voler forzare alcuna candidatura.

“Non invierò il messaggino a Stefanuccio”, ha dichiarato ironicamente, sottolineando però che accetterebbe volentieri se ritenuta adatta al progetto.

Anche Marcello Sacchetta, storico amico di De Martino, ha lasciato intendere la propria disponibilità.

I due, già un anno fa, avevano scherzato proprio sull’eventualità di un Sanremo insieme, richiamando la storica promessa fatta da Amadeus a Fiorello.

Un Festival che potrebbe segnare una nuova fase della Rai

L’attenzione attorno a Stefano De Martino non riguarda soltanto il Festival, ma anche il futuro assetto dell’intrattenimento Rai.

Il successo ottenuto con Affari Tuoi ha rafforzato ulteriormente la posizione del conduttore, ormai considerato uno dei volti centrali della nuova televisione generalista.

E proprio Sanremo potrebbe rappresentare il definitivo salto di livello della sua carriera.

Nel frattempo, tra indiscrezioni, scouting musicale e primi rumors sul cast, il Festival 2027 sembra già aver iniziato a prendere forma molto prima del previsto.