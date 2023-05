Paola Saulino senza veli davanti al Maradona per lo scudetto del Napoli

Inizialmente aveva pensato di fare un tour in autobus senza veli a Napoli in caso di scudetto. La vulcanica Paola Saulino manterrà la promessa fatta ma con un cambio di programma.

L’influencer manterrà la promessa fatta ai tifosi il 4 giugno in occasione della consegna della Coppa

Gli azzurri hanno stravinto il campionato assicurandosi il terzo titolo della storia del club campano e la prorompente influencer non ha nascosto l’emozione nel momento in cui è arrivata la matematica certezza. La 33enne non ha dimenticato quanto aveva promesso . In occasione dell’ultima partita di domenica 4 giugno con la retrocessa Sampdoria – il Napoli alzerà il trofeo dello scudetto allo Stadio Diego Armando Maradona – metterà in mostra le sue grazie infiammando il popolo partenopeo.

Paola Saulino ha optato per una piccola variante. A causa di problemi di viabilità ha deciso di fare il suo tour per Napoli a piedi semplicemente tra la folla, per gioire e godere insieme ai suoi compagni e tifosi, in questo momento così importante per il club e per la città.

L’appuntamento per gli ammiratori dell’esuberante influencer è a Fuorigrotta dalle 14:30

L’influencer sfilerà senza vestiti a Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio, a partire dalle 14.30, per poi prepararsi per la partita al Diego Armando Maradona. “Certi momenti vanno celebrati, forza Napoli sempre”. Dopo la vittoria della scudetto Francesco Paolantoni aveva passeggiato nudo sul lungomare con una pentola a coprire le parti intime.

Anche l’ex Pupa Emy Buono si è resa protagonista di un’esibizione audace con la giovane che ha poi denunciato via social l’atteggiamento molesto di alcuni tifosi in strada.