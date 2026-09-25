Giovanni Grazioso, il debutto a Uomini e Donne da tronista dopo Temptation Island: la reazione in studio e il primo show

Giovanni Grazioso

Giovanni Grazioso entra in studio e scatta l’ovazione

È bastato il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne per scatenare la reazione del pubblico. Giovanni Grazioso è stato accolto da un’ovazione – come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni – e da un boato che hanno subito mostrato quanto la sua partecipazione a Temptation Island abbia lasciato il segno.

Il 31enne di Catania, protagonista dell’ultima edizione del reality insieme all’ormai ex fidanzata Sabrina Soussi, è infatti uno dei nuovi tronisti della trasmissione di Maria De Filippi.

L’annuncio è arrivato attraverso Witty Tv il 24 settembre e il suo debutto in studio ha confermato immediatamente la curiosità che si era creata attorno al suo nome.

All’accoglienza calorosa del pubblico si è aggiunto anche l’entusiasmo degli opinionisti, che hanno mostrato di apprezzare il ritorno del siciliano sotto i riflettori.

Dalla fine della storia con Sabrina alla poltrona rossa

Per Giovanni Grazioso si apre così un capitolo completamente diverso. Dopo sei anni di relazione, la storia con Sabrina Soussi è ormai archiviata e l’ex calciatore siciliano è pronto a rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

Quella che per molti era stata la parentesi estiva legata a Temptation Island si trasforma quindi in una nuova esperienza televisiva.

Grazioso occuperà nelle prossime settimane la poltrona rossa di Uomini e Donne con l’obiettivo dichiarato di trovare un nuovo amore.

Ma il suo ingresso in studio non è stato soltanto un momento istituzionale. Come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Giovanni si è lasciato coinvolgere anche in un momento di leggerezza e divertimento, confermando quella spontaneità che aveva già caratterizzato la sua esperienza nel reality.

Giovanni Grazioso, dal carretto di granite al trono di Uomini e Donne

Fuori dalla televisione, Giovanni porta avanti un’attività decisamente lontana dagli studi televisivi. Il 31enne lavora infatti con un carretto itinerante, attraverso il quale vende brioche, granite e gelati per le strade di Catania.

La popolarità conquistata a Temptation Island ha avuto conseguenze anche nella sua quotidianità.

Secondo diversi video circolati sui social, uno dei suoi punti di ritrovo più conosciuti sarebbe piazza Mazzini, dove sarebbe presente soprattutto il venerdì e il sabato sera. Dopo la partecipazione al reality, proprio lì si sarebbero formate file di curiosi e fan interessati non soltanto alle sue specialità, ma anche a una fotografia con lui.

Ora per Giovanni arriva una vetrina ancora più importante: quella di Uomini e Donne.

Chi saranno gli altri tronisti

Grazioso non sarà l’unico nuovo protagonista della poltrona rossa. In questa prima parte della stagione sarà affiancato da Giorgia Angeloni, volto inedito presentato durante le prime registrazioni, e dal 30enne Giacomo.

Non trova invece conferma l’ipotesi circolata nelle scorse settimane sulla possibile promozione di Cristian Mascolino o Soraya Sabetta, entrambi protagonisti di una delle storie che avevano maggiormente interessato il pubblico di Canale 5.

Nessuno dei due, secondo quanto riportato, avrebbe convinto la redazione al punto da ottenere la proposta di sedersi sul trono.

Per Giovanni Grazioso, invece, la porta si è aperta. E il primo segnale arrivato dallo studio è stato particolarmente rumoroso: un’ovazione che ha accompagnato il suo ingresso davanti al pubblico di Uomini e Donne.

Ora resta da capire se l’entusiasmo mostrato in studio si trasformerà anche nella sua prossima storia d’amore.