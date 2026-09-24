Laila Hasanovic conquista Milano: la compagna di Jannik Sinner sfila per Genny alla Fashion Week

Laila Hasanovic

Laila Hasanovich sfila per Genny tra deserto, oasi e alta moda

Il deserto diventa una passerella e Laila Hasanovich, compagna di Jannik Sinner, è tra le protagoniste della nuova collezione di Genny. La modella ha preso parte alla sfilata dedicata alla primavera-estate 2027, interpretando alcuni dei look disegnati da Sara Cavazza Facchini. Una delle apparizioni più glamour della Milano Fashion Week.

Un appuntamento che ha unito moda e suggestioni esotiche, con la passerella trasformata in una sorta di paesaggio da sogno. Rocce di sabbia e atmosfere da oasi hanno fatto da sfondo a una collezione ispirata al mondo della natura, tra elementi animali, vegetali e minerali.

Per Laila Hasanovich non si tratta del primo incontro con la maison. Aveva già indossato Genny sul red carpet di Cannes, confermando il suo legame con il brand e la sua presenza sempre più frequente negli appuntamenti internazionali della moda.

La collezione di Genny guarda all’Africa

L’ispirazione della collezione nasce dalla lettura di un libro sull’Africa. Sara Cavazza Facchini ha immaginato una donna immersa nella natura, alla ricerca di leggerezza, colore e una dimensione di pace interiore.

«È una donna che vuole vivere nel relax della natura e pensare alla pace interiore», ha spiegato la stilista.

Il risultato è una collezione nella quale il tema del deserto si intreccia con quello delle oasi e con immagini del mondo animale.

La palette parte dal blu cobalto dei Tuareg, che si trasforma in tonalità di azzurro più delicate, e arriva ai colori della sabbia e dei tramonti: rosso, paprika e infine l’off-white delle atmosfere delle oasi.

Anche il regno minerale entra nel racconto attraverso il riferimento ai gioielli di Suzanne Belperron e al suo utilizzo delle pietre dure, da cui arrivano soprattutto le suggestioni cromatiche legate alle diverse sfumature del blu.

Tulle, seta e trasparenze per la primavera-estate 2027

La leggerezza è uno degli elementi centrali della collezione presentata alla Milano-Fashion Week. Le giacche assumono quasi il peso di una camicia, mentre il foulard diventa parte integrante di top e abiti, creando silhouette fluide che seguono il movimento del corpo.

Le camicie si aprono in morbidi scolli cagoule e lasciano intravedere reggiseni in pizzo, attraverso un gioco studiato di sovrapposizioni e trasparenze.

Negli abiti in tulle, sottili cordoni seguono le linee del corpo e attraversano la trasparenza, ridisegnando la silhouette.

Non mancano suggestioni etniche nei volumi delle gonne e dei pantaloni bloomer, mentre le stampe ispirate all’agave si alternano al pizzo e agli abiti asimmetrici.

L’orchidea, simbolo della maison, si mescola invece all’animalier e compare anche su alcuni capi speciali in denim dall’aspetto vissuto.

Laila Hasanovich, un volto sempre più presente nella moda

La presenza di Laila Hasanovich sulla passerella aggiunge un ulteriore elemento glamour a una collezione costruita attorno alla natura e alla femminilità contemporanea.

La compagna di Jannik Sinner ha interpretato i diversi look della maison muovendosi tra tessuti impalpabili e materiali pensati per accompagnare il corpo: tulle, popeline, mussola di seta, jersey e crêpe.

A completare gli outfit sono stati scelti sabot, mules e slingback in pelle intrecciata, oltre a borse in rafia caratterizzate dalla stampa con l’orchidea.

Gli abiti da sera seguono la stessa filosofia, con tessuti leggeri e decorazioni preziose.

Il risultato è una donna che, nell’idea di Cavazza Facchini, sembra muoversi tra il deserto e l’oasi senza rinunciare alla sensualità, ma scegliendo una femminilità più rilassata e naturale.

E in questo scenario Laila Hasanovich ha portato in passerella anche il suo ormai riconoscibile volto glamour, legato al mondo della moda e dei grandi eventi internazionali.