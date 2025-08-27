Ballando con le Stelle 2025: Paolo Belli lascia la conduzione e diventa concorrente, chi è il sostituto

Paolo Belli con Milly Carlucci

Ballando con le stelle, un ventennale con il botto

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle, in onda dal 27 settembre 2025 su Rai 1, si apre con un annuncio che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori: Paolo Belli non sarà più il co-conduttore dello show al fianco di Milly Carlucci, ma parteciperà come concorrente in gara. Una svolta inaspettata per lo storico volto del programma, che da quasi vent’anni è presenza fissa accanto alla padrona di casa.

La notizia è stata resa ufficiale attraverso un video pubblicato sui social del programma. Belli, circondato da una folla in piazza, ha raccontato con entusiasmo la decisione: «Milly mi ha chiesto di celebrare insieme i 20 anni di Ballando in modo speciale: sarò in gara come concorrente e avrò bisogno del sostegno di tutti voi».

Massimiliano Rosolino accanto a Milly Carlucci

La domanda che tutti si sono posti dopo l’annuncio riguarda la conduzione: chi sarà a fianco di Milly Carlucci nella Sala delle Stelle? La risposta è arrivata poche ore dopo: sarà Massimiliano Rosolino, ex campione olimpico di nuoto, già inviato de L’Isola dei Famosi nel 2021.

Per Rosolino, volto amato dal pubblico televisivo, un palcoscenico di prestigio che lo porterà al debutto in una veste nuova. La scelta dell’ex nuotatore ha sorpreso molti, anche perché nei mesi scorsi si era parlato con insistenza di un possibile arrivo di Federica Pellegrini. Secondo indiscrezioni, lo stop all’operazione sarebbe arrivato direttamente dai vertici Rai. La Divina probabilmente sarà ballerina per una notte.

Il cast stellare dell’edizione 2025

Il ventennale dello show non poteva che essere celebrato con un cast di alto profilo, che unisce volti noti della televisione, dello sport e della musica. Tra i concorrenti ufficiali, oltre a Paolo Belli, figurano:

Barbara d’Urso , pronta a rimettersi in gioco dopo anni da protagonista della TV;

, pronta a rimettersi in gioco dopo anni da protagonista della TV; Nancy Brilli , attrice iconica del cinema italiano;

, attrice iconica del cinema italiano; Martina Colombari , ex Miss Italia e attrice;

, ex Miss Italia e attrice; Francesca Fialdini , giornalista e conduttrice televisiva;

, giornalista e conduttrice televisiva; Marcella Bella , una delle voci più amate della musica italiana;

, una delle voci più amate della musica italiana; Rosa Chemical , cantante controverso e amatissimo dai giovani;

, cantante controverso e amatissimo dai giovani; Andrea Delogu , conduttrice e scrittrice;

, conduttrice e scrittrice; Maurizio Ferrini nei panni della celebre Signora Coriandoli;

nei panni della celebre Signora Coriandoli; Fabio Fognini e Filippo Magnini , due stelle dello sport azzurro;

e , due stelle dello sport azzurro; Beppe Convertini, volto noto di Rai 1.

Un mix di generi e personalità che promette spettacolo, scontri accesi e momenti emozionanti.

Un anniversario che promette sorprese

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle non sarà solo una celebrazione, ma anche un’occasione per rinnovare il format e avvicinarsi ancora di più al pubblico. Paolo Belli, per la prima volta dall’altra parte della barricata, rappresenta la vera novità: abituato a commentare e a introdurre i ballerini, dovrà ora sottoporsi al giudizio severo della giuria capitanata da Carolyn Smith, e difendersi dalle punzecchiature di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Un cambio di ruolo che segna quasi una “seconda vita” televisiva per Belli, amatissimo dal pubblico per la sua simpatia e la sua capacità di intrattenere.

L’attesa cresce sui social

L’annuncio ha acceso il dibattito sul web: in poche ore il video pubblicato dal profilo Instagram del programma ha raccolto migliaia di interazioni. I fan si dividono tra chi applaude alla scelta di Belli e chi teme che la sua assenza nella conduzione possa cambiare gli equilibri del programma.

Quel che è certo è che il colpo di scena ha già acceso i riflettori sul debutto di settembre, promettendo un’edizione indimenticabile.