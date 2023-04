Paolo Brosio piange la scomparsa di mamma Anna a 102 anni: pregò a Medjugorje per la conversione del figlio

Brillante, solare, ironica… L’età è un numero e Anna Marcacci Brosio l’ha dimostrato con energia e spirito di intraprendenza anche dopo essere entrata a far parte del club delle centenarie. La mamma di Paolo Brosio si è spenta la mattina di martedì 18 aprile all’età di 102 anni, compleanno che aveva festeggiato il 7 aprile, due giorni prima di Pasqua.

Anna Marcacci Brosio aveva festeggiato il compleanno il 7 aprile all’ospedale Versilia di Camaiore

Le candeline le aveva spente all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore come testimoniato da un video pubblicato dal giornalista. Il ricovero in medicina d’urgenza si era reso necessario per effettuare alcuni controlli in relazione ad alcuni valori clinici che non rientravano nella norma. In pochi mesi era la seconda volta che Anna Marcacci Brosio finiva in ospedale. Ad ottobre 2022 era stata colpita da uno scompenso cardiaco che aveva provocato un edema polmonare. Grazie al tempestivo intervento dei medici si erano evitate conseguenze peggiori.

Anna Marcacci Brosio era diventata un volto televisivo con numerose partecipazioni a Quelli che il calcio ed al Maurizio Costanzo Show. Di recente era stata ospite anche dei programmi televisivi condotti da Barbara d’Urso. Era nata a Marina di Pisa il 7 aprile 1921 in una bellissima villa sul lungomare marinese a ridosso degli scogli. Durante la seconda guerra mondiale si era spostata nella campagna fra Lari e Cevoli per sfuggire ai rastrellamenti dei nazisti.

La fuga dai tedeschi, la profonda fede e le esperienze televisive

La sua profonda fede l’aveva portata a compiere numerosi viaggi a Medjugorje fin dagli anni ’80 e più volte ha raccontato che in quel periodo aveva pregato tanto affinché anche il figlio Paolo si potesse convertire. Dopo trent’anni passati in Piemonte con il marito Domenico Ettore Brosio fra le colline del Monferrato, per molto tempo ha vissuto a Vittoria Apuana a Forte dei Marmi con il figlio Paolo.

“Quello che univa Paolo alla madre Anna era un legame profondo e speciale che abbiamo imparato a conoscere fin dal loro arrivo dal Piemonte a Vittoria Apuana” – ha riferito Bruno Morzi, sindaco di Forte dei Marmi.