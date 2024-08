Perla Vatiero e Mirko Brunetti, l’incredibile reazione dei fan dopo la rottura: ‘Svenimenti e ricoveri’

“Pensateci perché il vostro è un grande amore. Dalla vostra parte”. I fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono letteralmente in tilt dopo aver appreso la notizia della fine della loro love story.

I fan di Perla Vatiero e Mirko Brunetti in tilt dopo la rottura

La delusione per la rottura è andata ben oltre la passione e il supporto di una fandom per due ragazzi che si sono fatti apprezzare ed amare durante l’esperienza a Temptation Island e al Grande Fratello dove si sono ritrovati dopo la burrascosa separazione in Sardegna. Sui social si è scatenato il delirio collettivo con tanti fan che hanno lanciato appelli a Perla e Mirko ma c’è chi è anche finito in ospedale dopo aver appreso che si erano nuovamente separati come si legge in un post che è diventato virale in queste ore e che è stato condiviso anche dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano.

Non fa vedere il suo volto perchè straziato dalle lacrime.

Il motivo? Pirko e Sberla si sono mollati.



‘Due ragazze sono svenute e sono state tutta la notte in ospedale’

“Buongiorno, volevo dirvi due delle nostre ragazze sono in ospedale. La nostra leader Matea Croazia (Matea sta molto male e attualmente non si è ancora ripresa) e Vanessa (si è ripresa oggi, ho sentito personalmente e sta meglio, ma è distrutta). Stanno male a causa della rottura” – ha scritto rimarcando che anche un’altra ragazza, Slovenia, ha avuto un malessere. “Sono svenute e sono state tutta la notte in ospedale. Questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che deve finire l’amore in loro. Non può essere distrutto così”.