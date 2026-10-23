Pier Silvio Berlusconi sui Suv dei vip a Portofino: ‘Non esiste’, poi il balletto virale in napoletano per “Far Away”

Pier Silvio Berlusconi

L’ad di Mediaset replica alle polemiche sui lavori in via San Sebastiano: «Quella strada non è stata allargata né lo sarà mai».

Da una polemica sui lavori stradali a Portofino a un balletto in napoletano diventato virale. Pier Silvio Berlusconi è protagonista di due vicende molto diverse: da una parte interviene con una lettera al Secolo XIX per contestare le ricostruzioni sui presunti privilegi riservati ai Suv dei vip; dall’altra sorprende il pubblico con un video ironico realizzato con l’Intelligenza Artificiale per annunciare il ritorno della soap turca “Far Away”.

Portofino, Pier Silvio Berlusconi replica sui lavori: «I Suv non ci passano»

È netta la posizione dell’amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope sulle polemiche relative agli interventi in via San Sebastiano, a Portofino. In una lettera al Secolo XIX, Berlusconi respinge l’ipotesi secondo cui i lavori sarebbero finalizzati ad agevolare il passaggio delle auto di lusso utilizzate dai personaggi famosi.

«Quella strada non è stata allargata né lo sarà mai», scrive, chiarendo poi il punto sui Suv: «Quanto ai Suv, semplicemente è un tema che non esiste. Non ci passano e mai ci passeranno».

Secondo la ricostruzione fornita dall’imprenditore, il progetto del Comune non prevede un ampliamento della carreggiata, ma il ripristino di due piccole piazzole per consentire l’incrocio dei veicoli, oltre all’installazione di un semaforo per regolare il senso unico alternato. Una soluzione che, nelle intenzioni illustrate da Berlusconi, dovrebbe evitare manovre pericolose lungo il percorso.

«Non si tratta di favorire le auto di lusso»

Nella lettera, l’ad di Mediaset richiama anche le esigenze quotidiane di chi vive sul monte di Portofino. In quella zona, ricorda, ci sono famiglie portofinesi che abitano lì da generazioni, lavorano e accompagnano i figli a scuola.

«Gente che lavora, che manda i bambini a scuola e che ha il diritto di muoversi in sicurezza», sottolinea, precisando che l’intervento non avrebbe lo scopo di garantire privilegi o agevolare le auto di lusso.

Da qui la riflessione più ampia sul modo in cui vengono giudicati il successo economico e il benessere personale. «Mi piacerebbe vivere in un Paese nel quale possedere una qualunque auto di valore, una bella casa o aver raggiunto il successo non fosse considerato motivo di polemica e di invidia», scrive Berlusconi.

L’imprenditore rivendica il ruolo dell’impresa e dell’impegno nella creazione di ricchezza, opportunità e posti di lavoro, ribadendo però che le regole devono valere per tutti. Il suo messaggio è un invito a non trasformare il successo in una colpa né il benessere economico in un bersaglio di polemiche.

Pier Silvio Berlusconi canta in napoletano: il video IA per “Far Away”

Dalla vicenda di Portofino a una scena decisamente più leggera. Sui profili ufficiali di Verissimo, Mediaset Infinity e Canale 5 sta circolando un video realizzato con l’Intelligenza Artificiale nel quale Pier Silvio Berlusconi si improvvisa cantante e ballerino per annunciare il ritorno di “Far Away”, la soap turca che ha conquistato una fetta di pubblico.

L’idea nasce da un filmato diventato virale, nel quale una fan aveva intonato una canzoncina per chiedere il ritorno della serie. La risposta è arrivata con una clip ironica che trasforma la richiesta della spettatrice in un’occasione per giocare direttamente con i fan.

All’inizio si vede l’amministratore delegato di Mediaset seduto alla scrivania, in un’atmosfera da ufficio. Poi, sulle note di una canzone neomelodica, la scena cambia: Berlusconi si alza, comincia a ballare e canta rivolgendosi ai sostenitori della soap, soprannominati nel brano «turchini e torchine».

Il messaggio finale è quello atteso dagli appassionati: “Far Away” tornerà presto sugli schermi Mediaset. Il video punta sull’effetto sorpresa e sull’autoironia, sfruttando il linguaggio dei social per alimentare l’attesa delle nuove puntate.

Due registri opposti per Pier Silvio Berlusconi: la replica decisa alle polemiche di Portofino e la risposta scherzosa ai fan di una serie televisiva. Un intervento pubblico dai toni seri, seguito da una trovata social che ha attirato l’attenzione del pubblico.