Romina Power all’attacco dopo le parole di Al Bano: «Il dolore non è uno spettacolo»

Romina Power

La cantante pubblica un duro messaggio sui social contro chi alimenta polemiche sulla vita privata degli artisti

«Il dolore delle persone non è uno spettacolo». È questo il messaggio più forte lanciato da Romina Power, che affida ai social una presa di posizione durissima contro il mondo del gossip. Uno sfogo che arriva a poche ore dalle nuove dichiarazioni di Al Bano Carrisi sulla fine del loro matrimonio e che riaccende l’attenzione su una delle vicende familiari più discusse dello spettacolo italiano.

La cantante non fa il nome dell’ex marito, ma il tempismo del suo intervento richiama inevitabilmente l’intervista rilasciata dall’artista pugliese al settimanale Oggi. Al Bano ha ribadito che la separazione sarebbe maturata molto prima della scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel dicembre 1993, contestando così una ricostruzione che da anni accompagna la storia della coppia.

Romina, dal canto suo, sposta il discorso sul modo in cui le vicende personali vengono trasformate in argomenti da salotto televisivo, con conseguenze dolorose per chi le vive direttamente.

L’accusa di Romina: «Creano copertine e articoli per infossare gli artisti»

Nel suo messaggio, Power denuncia quello che considera un meccanismo costruito per alimentare polemiche e attirare pubblico. Secondo la cantante, alcuni personaggi dello spettacolo si accorderebbero con direttori di riviste, autori televisivi e conduttori per costruire campagne mediatiche contro determinati artisti.

«Ci sono dei personaggi che si mettono d’accordo con direttori di riviste di gossip, creano copertine, articoli e poi questi si mettono d’accordo con autori di programmi di gossip e conduttori per infossare alcuni artisti», scrive.

Parole pesanti, con cui l’artista contesta un sistema che, a suo giudizio, finirebbe per sfruttare le fragilità e le vicende private delle persone per alimentare l’audience.

Da qui la domanda polemica: «Ma che televisione è questa?». Un interrogativo che accompagna la richiesta di smettere di giudicare dall’esterno storie familiari complesse, sulle quali spesso si confrontano versioni differenti e sentimenti difficili da comprendere per chi osserva soltanto da fuori.

La conclusione del suo sfogo è un appello al rispetto: «Basta con chi si arroga il diritto di giudicare e parlare della vita degli altri. Dietro ogni storia ci sono persone, sentimenti e una famiglia che merita rispetto». E ancora: «Il rispetto non dovrebbe mai essere sacrificato sull’altare dell’audience».

Al Bano torna sulla separazione: «Il matrimonio era finito due anni prima»

Le parole di Romina arrivano dopo la nuova ricostruzione fornita da Al Bano, che nell’intervista a Oggi ha voluto chiarire un punto per lui fondamentale: la fine del rapporto con la cantante non sarebbe stata una conseguenza della scomparsa di Ylenia.

«Sono stanco di sentire dire che il nostro matrimonio è finito quando è scomparsa Ylenia, nel dicembre 1993. Non è vero. Il nostro legame era già in crisi ed era finito due anni prima», ha dichiarato il cantante.

L’artista ha respinto anche l’accusa di aver trascurato l’ex moglie nel periodo più doloroso della loro vita familiare. «Non ho trascurato la mia ex moglie nel momento del dolore. Sono stufo di bugie e non le merito», ha affermato, ribadendo la propria versione dei fatti.

Al Bano ha inoltre sostenuto che fu Romina a lasciarlo, rivendicando il diritto di ricostruire la propria esistenza dopo la rottura.

La difesa di Loredana Lecciso e il diritto di andare avanti

Nella stessa intervista, il cantante ha parlato anche della relazione con Loredana Lecciso, sua compagna da oltre vent’anni e madre di Yasmine e Albano Jr. Carrisi ha sottolineato di aver incontrato la giornalista leccese quando riteneva ormai conclusa da tempo la precedente unione.

«Quando ho incontrato Loredana ero solo da tanti anni. E difendo la mia volontà di rifarmi una vita», ha spiegato.

Il cantante ha affrontato anche il tema della perdita di una figlia, un dolore che, nelle sue parole, non scompare, ma con il quale ha scelto di continuare a vivere. «Ho deciso che non mi sarei arreso, che sarei andato avanti lo stesso anche con quella pena dentro di me. Ho scelto di esistere lo stesso», ha concluso.

Le nuove dichiarazioni arrivano dopo le recenti apparizioni televisive delle figlie Cristel e Romina Jr, che a Verissimo avevano parlato del rapporto con il padre e delle tensioni familiari.

Tra ricostruzioni differenti, vecchie ferite e nuove prese di posizione, la vicenda torna così al centro dell’attenzione pubblica. Romina chiede di sottrarre il dolore familiare alla spettacolarizzazione; Al Bano insiste sulla propria versione della separazione. Due posizioni che riportano alla luce una storia privata segnata da anni di successi, affetti e sofferenze, sulla quale il dibattito mediatico non sembra destinato a spegnersi.