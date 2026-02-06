Temptation Island, poliziotto licenziato dopo il reality: il Tar sospende il provvedimento

Esplode il caso del poliziotto a Temptation

Dalla divisa al reality: la carriera sospesa

Voleva testare i propri sentimenti, ma la posta in gioco era molto più alta: la carriera da poliziotto. È questa la storia assurda di un agente che, nell’estate 2024, è diventato concorrente di Temptation Island senza chiedere alcuna autorizzazione ai vertici della Polizia.

Come rivelato da Open, l’occasione che lo ha incastrato è stata quasi banale: i suoi superiori stavano guardando Canale 5 e, tra un falò e l’altro, hanno riconosciuto il volto dell’agente in trasmissione. Una volta accertata la partecipazione, il Capo della Polizia Vittorio Pisani ha inviato una diffida ufficiale, intimando all’agente di non comparire più nel reality.

La diffida ignorata e il licenziamento

Il problema nasce quando, mesi dopo, lo stesso volto compare ancora in televisione, questa volta in autunno. Per la Polizia, la violazione dell’ordine è evidente: licenziamento immediato.

Ma la difesa dell’agente sostiene un’altra versione: le clip trasmesse in autunno sarebbero solo vecchi filmati registrati durante l’estate, prima dell’arrivo della diffida, e non una partecipazione attiva alla nuova edizione. Una motivazione che non ha convinto i vertici della Polizia, convinti che l’agente sia tornato sul set.

Il ricorso al TAR del Lazio

La vicenda ha preso una piega legale. L’agente ha fatto ricorso al TAR del Lazio, che ha richiesto una dichiarazione giurata della produzione Mediaset per chiarire se si trattasse di filmati vecchi o di una nuova presenza.

Nel frattempo, il TAR ha sospeso il licenziamento, reintegrando temporaneamente l’agente. La decisione finale arriverà il 24 marzo, data in cui si saprà se il reality gli costerà definitivamente la carriera o se potrà tornare a indossare la divisa.

Chi potrebbe essere l’agente di Temptation Island 2024?

L’identità del poliziotto non è stata confermata ufficialmente, ma i fan del programma hanno provato a restringere il campo. Tra le coppie della stagione estiva figuravano:

Diandra Pecchioli e Valerio Palma

Titty Scialò e Antonio Maietta

Mirco Rossi e Giulia

Anna Acciardi e Alfred Ekhator

Fabio Mascaro e Sara El Moudden

Federica Petagna e Alfonso D’Apice

Millie Moi e Michele Varriale

Se fosse davvero uno di loro, la vicenda assumerebbe un alone di gossip-politico senza precedenti: divisa e reality, conflitto tra dovere e spettacolo.

Le regole della Polizia e il confine tra vita privata e pubblico

Il caso mette in luce un nodo centrale: la partecipazione a programmi televisivi senza autorizzazione può costare la carriera. La Polizia italiana è chiara: il rispetto delle regole è obbligatorio, anche fuori dal servizio.

Ma la vicenda apre anche un dibattito più ampio: fino a che punto la vita privata di un agente può essere considerata separata dalle responsabilità istituzionali? E un reality come Temptation Island può davvero influire sul decoro della divisa?

Tra gossip e procedura legale

In attesa della sentenza del TAR, la storia è già diventata virale sui social. Falò, lacrime, confessioni… e ora una diffida, un licenziamento sospeso e la curiosità del pubblico.

Questa vicenda è un mix perfetto di reality-show, diritto e cronaca giudiziaria: elementi che catturano l’immaginazione del pubblico e trasformano un semplice volto televisivo in simbolo di una battaglia tra libertà individuale e regole istituzionali.

Quando il 24 marzo arriverà la decisione definitiva, capiremo se l’agente potrà continuare a servire lo Stato o se Temptation Island gli avrà segnato la carriera in maniera indelebile.