Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Sanremo 2026, Lucarelli attacca Pucci e Conti: bufera sul comico, lui risponde con lo scatto senza veli

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 6 Feb, 2026 - ore: 18:40 #Andrea Pucci, #Carlo Conti, #Sanremo 2026, #selvaggia lucarelli
Andrea Pucci e Selvaggia LucarelliAndrea Pucci e Selvaggia Lucarelli

Conti annuncia Pucci, il comico risponde nudo su Instagram

È Carlo Conti ad annunciare Andrea Pucci come co-conduttore della terza serata del Festival di Sanremo 2026. E Pucci, fedele al suo stile, decide di “celebrare” la notizia con un gesto plateale e socialmente esplosivo: una foto su Instagram che lo ritrae di schiena, completamente nudo, mentre guarda il mare da una barca.

La didascalia è semplice e studiata per diventare virale: “Sanremo, sto arrivando”.

Il direttore artistico non si sottrae al gioco e commenta con ironia: “Però sul palco dell’Ariston mettiti almeno un costumino!!!”.
La risposta del comico è nello stile Pucci: “Ahahhahahahah boh vediamo”.

Siparietto leggero, da social media manager navigato. Ma la notizia non resta confinata alla comicità.

Lucarelli contro Pucci: l’attacco sulle vecchie battute

La vera polemica non nasce dalla foto nudo, ma dalla scelta editoriale di Conti e dal passato del comico.

Selvaggia Lucarelli, su Instagram, attacca frontalmente il direttore artistico e rilancia vecchi contenuti di Pucci, accusandolo di body shaming e battute omofobe.

“Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa body shaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!”, scrive la giornalista.

Il riferimento è a Laura Pausini e Morgan, ma il bersaglio è chiaro: la linea culturale del Festival.

Lucarelli ripubblica storie e clip in cui Pucci prendeva in giro l’aspetto fisico di Elly Schlein, trasformando la sua presenza all’Ariston in un caso politico-mediatico.

Pucci, comicità popolare e cultura dello scontro

Andrea Pucci è uno dei comici più seguiti dal pubblico generalista. Teatri sold out, televisione mainstream, linguaggio diretto.

Proprio questo stile, però, lo rende divisivo: per alcuni è comicità popolare senza filtri, per altri è un simbolo di un intrattenimento considerato retrogrado.

La sua scelta come co-conduttore riaccende il conflitto tra cultura pop e cultura progressista, tra pubblico generalista e commentariat politico-mediatico.

Il cast di Sanremo 2026 prende forma

Il Festival di Carlo Conti sta prendendo forma come un mosaico di star mainstream e personaggi popolari.

Accanto a Conti e alla co-conduttrice fissa Laura Pausini, il cast prevede:

  • Can Yaman per la serata inaugurale del 24 febbraio
  • Achille Lauro e Lillo per il 25 febbraio
  • Andrea Pucci per il 26 febbraio

Conti ha promesso ulteriori co-conduttrici e sorprese per le ultime serate, alimentando l’attesa (e le polemiche preventive).

Sanremo come arena politica e culturale

Sanremo non è mai solo intrattenimento. È una piattaforma simbolica dove si scontrano visioni del Paese.

La presenza di Pucci diventa così un segnale: per alcuni una normalizzazione di linguaggi controversi, per altri una rivendicazione del pubblico popolare contro l’élite culturale.

La foto nudo, nata come gag, si inserisce in questa guerra simbolica: un gesto di autoironia che diventa benzina per il dibattito pubblico.

Social, provocazione e strategia mediatica

In realtà, l’operazione è perfetta dal punto di vista mediatico. Conti annuncia. Lucarelli attacca. Pucci provoca. I social esplodono.

Nel nuovo ecosistema del Festival, lo spettacolo non è più solo sul palco dell’Ariston: è soprattutto su Instagram, TikTok e X. E qui la partita è già iniziata.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Franco Bragagna approda a Sky Sport per le Olimpiadi e ritrova Caressa dopo gli attacchi al vetriolo

Feb 5, 2026 Redazione
Gossip e TV

Morto Davide Di Corato, lo chef e giornalista schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici

Feb 5, 2026 Redazione
Gossip e TV

‘Un meccanismo organizzato di menzogne’: Mediaset e i Berlusconi fanno causa a Corona per 160 milioni

Feb 5, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Sanremo 2026, Lucarelli attacca Pucci e Conti: bufera sul comico, lui risponde con lo scatto senza veli

Attualità

‘Lividi sui gemelli e bambini immobilizzati’: l’asilo degli orrori di Benevento sotto choc, 3 suore tra gli indagati

Attualità

Famiglia del bosco: “La mamma è ostile e deride l’equipe”, si infiamma lo scontro con i servizi sociali

Attualità

Muore durante l’allenamento di Muay Thai a Roma: indagine sulla morte improvvisa di Lorenzo Vernaglione

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.