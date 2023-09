Pomeriggio 5, il regista Corbella si toglie un sassolino dopo l’allontanamento lampo

Ha rotto il silenzio dopo aver chiuso la sua esperienza a Pomeriggio 5 dopo la prima puntata del talk show del 4 settembre. Il regista Ermanno Corbella è un fedelissimo di Myrta Merlino visto che ha condiviso con la conduttrice l’esperienza de L’aria che tira e l’aveva seguita anche nella nuova esperienza a Mediaset.

Non è passato inosservato il cambio di scenografia dopo il primo appuntamento con il talk show. Una modifica che è stata voluta dal nuovo regista, Franco Bianca, già mentore di Stasera Italia, Un posto al sole e Karaoke. Sembra che alla base del prematuro divorzio ci siano divergenze di vedute con dei vertici di Cologno Monzese. Ermanno Corbella ha riferito a Tv Blog di non essere stato licenziato e che in accordo con Mediaset ha deciso di non proseguire il rapporto. “Il contratto firmato era per tutta questa stagione”.

Il regista ha precisato di aver lavorato con Mentana, Funari, Guzzanti, D’Eusanio e Santoro e che frequenta la televisione dal 1980. Per ora il regista ha preferito non soffermarsi sulle contestazioni che gli sono state mosse in relazione alla prima puntata di Pomeriggio 5. “Ci sono ragioni di fondo che verranno analizzate in un secondo momento ma non da me”.

‘Abbiamo provato poco e la prima puntata è sempre un numero zero, avrei cambiato anche io’

Poi però non ha nascosto un pizzico di rammarico evidenziando che avevano provato poco e che alcuni aggiustamenti li avrebbe fatti anche lui se gli fosse stato consentito. “Fa parte degli errori di una diretta. La prima puntata è sempre un numero zero, a maggior ragione se non si è provato. Dalla seconda puntata sarebbero iniziati gli aggiustamenti” – ha chiosato Corbella.