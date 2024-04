Predisse Covid e l’acquisto di Twitter di Musk, Athos Salomè: ‘Terza guerra mondiale e black out’

L’avevano battezzato il “Nostradamus moderno” e il nuovo mago delle profezie ora prevede niente meno che lo scoppio di una specie di Terza guerra mondiale e un blackout globale della tecnologia.

Prima di archiviare le sue previsioni a folklore, bisognerà considerare che Athos Salomè, 36 anni, parapsicologo brasiliano, e’ considerato uno che in passato ha azzeccato alcune previsioni: avrebbe previsto in largo anticipo la pandemia da coronavirus, l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e la morte della regina Elisabetta. Adesso il nuovo Nostradamus, stando quanto riferito dal Daily Mail, ha messo in guardia dai pericoli che la corsa agli armamenti tecnologici potrebbe produrre nei prossimi mesi.

Nel 2024, sostiene, ci saranno “tre giorni di oscurità” connessi agli esperimenti legati allo sviluppo della tecnologia Emp, cioè degli impulsi elettromagnetici nel settore delle telecomunicazioni e della guerra. Salomè evoca radiazioni elettromagnetiche ed esplosioni determinate da ordigni termonucleari detonati ad alta quota o fuori dall’atmosfera. In questo caso, dice, le tensioni tra Israele e Iran potrebbero portare potenzialmente a un conflitto su larga scala, “una situazione simile alla terza guerra mondiale”.

Il sistema Emp sarebbe progettato per distruggere i sistemi di informazioni e rendere inutilizzabili gli apparecchi elettronici, senza toccare persone o edifici. Una guerra tecnologica senza vittime reali ma capace di gettare il mondo nel caos e nel blackout globale, e che potrebbe interferire con i campi magnetici della Terra e creare impulsi capaci di distruggere o danneggiare infrastrutture. Con quali conseguenze per il genere umano non è chiaro.

L’effetto immediato potrebbe portare al blocco delle forniture di acqua ed energia elettrica, e mettere fuori uso auto, computer, telefonini, sistemi di trasporto, servizi bancari, tutto quello che ha bisogno di energia per andare avanti. A meno che uno non viva isolato dal resto del mondo, e in mezzo alla natura, gli effetti, secondo il “profeta brasiliano”, riguarderebbero una vasta popolazione mondiale.