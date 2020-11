Priscilla Salerno nel cast di Affinity, l’attrice pronta ad infiammare il reality: ‘Intrigata da… ‘

Con Priscilla Salerno nel cast non mancheranno le tentazioni e, con il trascorrere dei giorni, le … Affinity elettive potrebbero diventare bollenti. È iniziato il conto alla rovescia per il via delle riprese del reality Affinity, condotto da Manila Gorio e Giacomo Urits.

Priscilla Salerno, l’audace attrice nel cast del reality di Manila Gorio e Giacomo Urtis

Nel cast del programma, che dovrebbe andare in onda su Real Time o sulle reti Mediaset, ci sono diversi volti noti del mondo dello spettacolo e del web. Da modelle ad ex protagonisti di Uomini e Donne (Fabrizio Cilli, Alessio Lo Passo, Stefano Torrese), Temptation Island (Selvaggia Roma, i salernitani Raffaela Giudice e Andrea Celentano) e Grande Fratello (Alessandro Calabrese, Erica Piamonte) passando per influencer dalle stoccate taglianti (Deianira Marzano).

Con la star del cinema per adulti volti noti della televisione e del web

Da fine agosto ventuno concorrenti si metteranno in gioco ritrovandosi in un masseria in Puglia. Caratteri e abitudini diverse metteranno a dura prova la convivenza e di sicuo non mancheranno polemiche, tensioni ma anche tenerezze e, chissà, nuovi flirt.

Sensuale, avvenente ma anche pungente e vulcanica: l’attrice hard Priscilla Salerno di sicuro calamiterà l’attenzione dei maschietti in gara e non solo. La salernitana, che oggi (27 luglio) ha compiuto gli anni, non nasconde l’emozione per un’esperienza del tutto nuova rispetto al suo percorso professionale.

‘Convivere tanti giorni con persone che non conosco sarà una sfida stimolante’

“In passato ho realizzato un docu-reality sulla mia carriera di attrice per adulti e collaborato ad importanti progetti con le scuole ma mai mi ero messa in gioco in un reality show. Sono curiosa di capire come reagirò nel ritrovarmi a convivere per tanti giorni con persone che non conosco. Adoro avere i mie spazi, la mia riservatezza, e Affinity per me è una bella sfida. Ringrazio Manila Gorio e Giacomo Urtis per avermi dato l’opportunità di fare un’esperienza del tutto nuova per me”.

Priscilla Salerno: ‘Alessio Lo Passo ed Erica Piamonte mi intrigano molto’

Di sicuro con Priscilla Salerno non mancheranno dinamiche intriganti. L’attrice a luci rosse non ha nascosto il suo interesse per due protagonisti del reality show. “Non nascondo che mi stuzzica molto l’idea di conoscere Alessio Lo Passo ma anche Erica Piamonte mi piace molto. Del resto non ha mai nascosto la mia attrazione per le donne”.

Incroci pericolosi in masseria

Affermazioni che bastano ad infiammare Affinity ancor prima del via ufficiale del programma. Oltre all’ex protagonista di Uomini e Donne, scelta di Giulia Montanarini, ci sarà Selvaggia Roma tra le pretendenti di Lo Passo nel corso della sua esperienza da tronista del people show. Incroci pericolosi in masseria … le scintille di sicuro non mancheranno.