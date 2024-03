Pupo, Lituania annulla concerto: ‘No agli artisti filo-russi’, il cantante non ci sta

“Io credo che la cultura, l’arte e la musica non debbano subire mai alcun tipo di censura” – ha affermato all’agenzia russa Tass il cantante Pupo che si è visto annullare il suo concerto previsto il 26 aprile Siauliai, in Lituania, in segno di protesta per la sua esibizione al Cremlino dei giorni scorsi.

“Io canto in Russia con gioia, volentieri, come canto volentieri anche in Lituania e in ogni Paese del mondo. C’è però da dire una cosa: i signori lituani parlano di intolleranza ma in questo caso mi sembra che gli intolleranti siano loro, perché in Russia nessuno mi hai messo di fronte a una scelta” – ha aggiunto l’artista.

“Ecco questa cosa non l’avrei mai accettata perché sono un uomo libero”. Il cantante aggiunge di “non avere mai obbedito a nessuno” e di avere “sempre fatto quello che ritenevo giusto”. Gli organizzatori avevano annunciato la decisione di cancellare l’evento attraverso una nota stampa.

“Una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all’aggressione russa all’Ucraina“, sottolineando la necessità di “chiudere le porte della Lituania a tutti gli artisti filo-russi“. Nei giorni scorsi, Pupo aveva ribadito che la sua presenza a Mosca voleva essere “un messaggio di pace”.