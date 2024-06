Rai in lutto, morta Francesca Frongia: il ricordo di Bianca Guaccero, il cordoglio di Chi l’ha visto

Un gravissimo lutto ha colpito la grande famiglia della Rai. É morta prematuramente Francesca Frongia, truccatrice e collaboratrice di diversi programmi televisiva. Tra questi Chi l’ha visto che l’ha ricordata con un post pubblicato sui profili social. “Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di “Chi l’ha visto?” per la prematura scomparsa della preziosa collega Francesca Frongia”.

Morta Francesca Frongia, truccatrice e collaboratrice della Rai

Addolorata Bianca Guaccero che con Francesca Frongia aveva instaurato un bel rapporto d’amicizia dopo essersi incrociati per la prima volta nel 2008. La conduttrice le ha dedicato un lungo post nel quale racconta anche qualche aneddoto sulle esperienze professionali nelle quali si sono ritrovate a lavorare insieme. “Ci siamo incontrate a Sanremo 2008, la tua arte, il tuo talento, mi colpirono come la tua personalità. Da allora le nostre vite si sono intrecciate indissolubilmente” – ha scritto sul profilo Instagram.

“Quando abbiamo fatto “Tale e quale show”, non posso dimenticare che hai passato la notte in bianco perché dovevi trasformarmi nel nostro comune mito, Michael Jackson… perché ci tenevi troppo, lo volevi fare perfetto. Ma tutto quello che facevi, era perfetto. Sei riuscita a trasformarmi in chiunque. La mia faccia era la tua tela. E tu creavi, come un pittore, riuscendo a tirare fuori il massimo della bellezza e della luce da tutti… Grazie amica mia. Per essere stata sempre al mio fianco. Nei successi, nelle cadute, nelle disavventure e nelle semplici giornate vissute”.

Bianca Guaccero: ‘Creavi come un pittore, riuscendo a tirare il massimo della luce e della bellezza’

Francesca Frongia era in Rai dal 1995. “Franci era una persona eccezionale, con una forza e uno spirito vitale che raramente capita di incontrare lungo il cammino della vita. Franci brillava di una luce che non passava inosservata e tutte e tutti ne giovavamo come colleghi e come amici. L’ultima volta ci eravamo visti al funerale di Riccardo e Francesca mi disse che dovevamo portare avanti il suo operato e non dovevamo mollare e infatti così abbiamo fatto. Il suo essere così straordinaria accresce il dolore della perdita e lascia il nostro cuore a pezzi in questo momento” – il ricordo di Davide Di Pietro, consigliere di Amministrazione della tv di Stato.