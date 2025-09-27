Raimondo Todaro a Verissimo: ‘Rimossi due tumori’, i motivi della rottura con Francesca Tocca

Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha raccontato di aver rimosso due tumori di recente

Nella puntata di Verissimo del 27 settembre, Raimondo Todaro ha raccontato per la prima volta il suo dramma personale: “Ho avuto quattro tumori, tre maligni all’intestino. Vivo con controlli costanti, ma è diventata una routine che mi permette di non abbassare la guardia”. Il ballerino ha precisato di aver rimosso di recente due tumori. “Uno maligno”.

Una malattia ereditaria

Todaro ha spiegato che si tratta di una patologia ereditata dal padre: “Lavorare mi aiuta a non pensare troppo, il palcoscenico è la mia terapia”. Nonostante le difficoltà, il ballerino mantiene una visione positiva: “La vita va avanti e io voglio viverla appieno”.

La fine del matrimonio con Francesca Tocca

Accanto al tema della salute, Todaro ha affrontato anche quello della vita privata. Dopo anni di alti e bassi con la moglie Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine, il rapporto si è chiuso: “Abbiamo provato due volte, ma non ha funzionato. Non c’era più leggerezza. Io non la vedevo più felice, sorrideva poco” – ha rimarcato l’ex professore di Amici.

Nessun tradimento, solo la fine di un amore

Durante l’intervista a Verissimo di sabato 27 settembre Raimondo Todaro ha smentito le voci di tradimenti o gelosie: “Nessuno si è intromesso. Semplicemente era arrivato il momento di chiudere. Ho dato tutto, non ho rimpianti”.

Un nuovo equilibrio familiare

Oggi l’ex professore di Amici guarda avanti con serenità: “Francesca resta una persona importante, la madre di mia figlia. Il bene più grande è Jasmine: finché sarà serena, potremo dire di essere stati bravi a gestire la situazione”.