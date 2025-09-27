Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Raimondo Todaro a Verissimo: ‘Rimossi due tumori’, i motivi della rottura con Francesca Tocca

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 27 Set, 2025 - ore: 23:31 #Raimondo Todaro, #tumore, #Verissimo
Raimondo TodaroRaimondo Todaro

Raimondo Todaro ha raccontato di aver rimosso due tumori di recente

Nella puntata di Verissimo del 27 settembre, Raimondo Todaro ha raccontato per la prima volta il suo dramma personale: “Ho avuto quattro tumori, tre maligni all’intestino. Vivo con controlli costanti, ma è diventata una routine che mi permette di non abbassare la guardia”. Il ballerino ha precisato di aver rimosso di recente due tumori. “Uno maligno”.

Una malattia ereditaria

Todaro ha spiegato che si tratta di una patologia ereditata dal padre: “Lavorare mi aiuta a non pensare troppo, il palcoscenico è la mia terapia”. Nonostante le difficoltà, il ballerino mantiene una visione positiva: “La vita va avanti e io voglio viverla appieno”.

La fine del matrimonio con Francesca Tocca

Accanto al tema della salute, Todaro ha affrontato anche quello della vita privata. Dopo anni di alti e bassi con la moglie Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine, il rapporto si è chiuso: “Abbiamo provato due volte, ma non ha funzionato. Non c’era più leggerezza. Io non la vedevo più felice, sorrideva poco” – ha rimarcato l’ex professore di Amici.

Nessun tradimento, solo la fine di un amore

Durante l’intervista a Verissimo di sabato 27 settembre Raimondo Todaro ha smentito le voci di tradimenti o gelosie: “Nessuno si è intromesso. Semplicemente era arrivato il momento di chiudere. Ho dato tutto, non ho rimpianti”.

Un nuovo equilibrio familiare

Oggi l’ex professore di Amici guarda avanti con serenità: “Francesca resta una persona importante, la madre di mia figlia. Il bene più grande è Jasmine: finché sarà serena, potremo dire di essere stati bravi a gestire la situazione”.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Daniel Nilsson interviene sull’addio ad Avanti un Altro: ‘Scelta di Sonia Bruganelli’

Set 27, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Giampiero Mughini costretto a vendere i libri: ‘Non ho più soldi’, perché non lo chiamano più in tv

Set 27, 2025 Redazione
Gossip e TV

Ascanio Pacelli rivela a Verissimo il momento di crisi con Katia: ’20 anni di amore vero’, il ritorno in tv

Set 27, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Raimondo Todaro a Verissimo: ‘Rimossi due tumori’, i motivi della rottura con Francesca Tocca

Attualità

Orrore a Buenos Aires: tre giovani torturate e uccise in diretta Instagram

Attualità

Caso Garlasco, papà Sempio: ‘Quei soldi erano per marche da bollo o spese legali’

Gossip e TV

Daniel Nilsson interviene sull’addio ad Avanti un Altro: ‘Scelta di Sonia Bruganelli’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.