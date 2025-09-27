Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Daniel Nilsson interviene sull’addio ad Avanti un Altro: ‘Scelta di Sonia Bruganelli’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 27 Set, 2025 - ore: 21:54 #Avanti un altro, #Daniel Nilsson, #Sonia Bruganelli
Daniel NilssonDaniel Nilsson

Un addio che diventa definitivo

Dopo oltre dieci anni come volto fisso del “Bonus” di Avanti un Altro, Daniel Nilsson ha confermato l’addio definitivo al programma di Canale 5. Già nel 2023 era stato costretto a fermarsi per un incidente sugli sci, sostituito allora da Andrea De Paoli. Ora la decisione non dipende da lui, ma da una scelta della produzione. Inizialmente si era parlato di un addio legato alle vicissitudini personali dello svedese.

Le parole di Nilsson sui social

Nilsson ha chiarito la sua posizione con un post su Instagram: “Sono uscite molte false notizie sulla mia persona. La verità è che Sonia Bruganelli ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte. La mia presenza non recava alcun problema al programma”.

L’ombra delle vicende giudiziarie

Il riferimento implicito è all’arresto subito dal modello nel giugno scorso, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua compagna. Nilsson era stato fermato dai Carabinieri di Cervinia dopo la denuncia della fidanzata e di un testimone, per poi essere scarcerato il 1° luglio. Sull’evoluzione del caso non ci sono novità ufficiali.

Il futuro del programma

Nel frattempo, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis accoglie un nuovo volto: al posto di Nilsson arriverà Luca Vetrone, modello ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Una scelta che segna un cambio generazionale e che potrebbe dare nuova linfa alla storica trasmissione del preserale Mediaset.

L’addio al pubblico

“Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni, manifestando sempre affetto”, ha scritto Nilsson, sottolineando il legame con i fan che lo hanno sostenuto in oltre un decennio di apparizioni. Il suo futuro televisivo resta incerto, ma intanto l’addio è ufficiale.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Giampiero Mughini costretto a vendere i libri: ‘Non ho più soldi’, perché non lo chiamano più in tv

Set 27, 2025 Redazione
Gossip e TV

Ascanio Pacelli rivela a Verissimo il momento di crisi con Katia: ’20 anni di amore vero’, il ritorno in tv

Set 27, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Uno Mattina in famiglia e la polemica sulla frase ‘Come si riconosce un gay?’ (VIDEO)

Set 27, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Daniel Nilsson interviene sull’addio ad Avanti un Altro: ‘Scelta di Sonia Bruganelli’

Gossip e TV

Giampiero Mughini costretto a vendere i libri: ‘Non ho più soldi’, perché non lo chiamano più in tv

Attualità

‘Maddalena Carta morta sul lavoro’: il grido del sindacato dopo il dramma della dottoressa di Dorgali

Gossip e TV

Ascanio Pacelli rivela a Verissimo il momento di crisi con Katia: ’20 anni di amore vero’, il ritorno in tv

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.