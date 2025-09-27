Daniel Nilsson interviene sull’addio ad Avanti un Altro: ‘Scelta di Sonia Bruganelli’

Daniel Nilsson

Un addio che diventa definitivo

Dopo oltre dieci anni come volto fisso del “Bonus” di Avanti un Altro, Daniel Nilsson ha confermato l’addio definitivo al programma di Canale 5. Già nel 2023 era stato costretto a fermarsi per un incidente sugli sci, sostituito allora da Andrea De Paoli. Ora la decisione non dipende da lui, ma da una scelta della produzione. Inizialmente si era parlato di un addio legato alle vicissitudini personali dello svedese.

Le parole di Nilsson sui social

Nilsson ha chiarito la sua posizione con un post su Instagram: “Sono uscite molte false notizie sulla mia persona. La verità è che Sonia Bruganelli ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte. La mia presenza non recava alcun problema al programma”.

L’ombra delle vicende giudiziarie

Il riferimento implicito è all’arresto subito dal modello nel giugno scorso, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della sua compagna. Nilsson era stato fermato dai Carabinieri di Cervinia dopo la denuncia della fidanzata e di un testimone, per poi essere scarcerato il 1° luglio. Sull’evoluzione del caso non ci sono novità ufficiali.

Il futuro del programma

Nel frattempo, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis accoglie un nuovo volto: al posto di Nilsson arriverà Luca Vetrone, modello ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Una scelta che segna un cambio generazionale e che potrebbe dare nuova linfa alla storica trasmissione del preserale Mediaset.

L’addio al pubblico

“Saluto il pubblico che mi ha seguito per molti anni, manifestando sempre affetto”, ha scritto Nilsson, sottolineando il legame con i fan che lo hanno sostenuto in oltre un decennio di apparizioni. Il suo futuro televisivo resta incerto, ma intanto l’addio è ufficiale.