Barbara d’Urso a Ballando: scintille con Selvaggia Lucarelli sulle faccette, Striscia intercetta un ‘vaffa’?

Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca

Il ritorno di Barbara d’Urso sul palco di Rai1

Dopo due anni lontana dalla tv, Barbara d’Urso è tornata davanti al grande pubblico (salvo sporadiche ospitate) con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Attesissima la sua prima esibizione in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca: una rumba dal forte impatto scenico, accolta da una standing ovation del pubblico in sala. “È come il primo giorno di scuola”, ha commentato emozionata la conduttrice, consapevole di essere al centro di una serata che, oltre alla danza, prometteva scintille e commenti destinati a far discutere.

L’intervento di Striscia la Notizia

A infiammare ulteriormente il debutto di Carmelita è intervenuto anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, che in attesa del ritorno in onda a novembre, ha condiviso sui social un video relativo alla performance della conduttrice televisiva. Proprio durante la diretta, la redazione ha rilanciato un video in cui la conduttrice, tra sorrisi e battute, sembrerebbe lasciarsi sfuggire un “ma vaff…” rivolto alla giudice Selvaggia Lucarelli.

Il labiale, in realtà, resta ambiguo: potrebbe trattarsi semplicemente di un “ma va”, privo di intenzioni offensive. E infatti il contesto era leggero e divertito, tanto che la stessa Lucarelli non ha reagito. Ma l’ironia e la prontezza di Striscia hanno trasformato l’episodio in un piccolo caso social.

I giudizi dei giudici: applausi, ironia e critiche

Dopo l’esibizione, Milly Carlucci ha passato la parola ai giudici. Carolyn Smith ha lodato la coppia: “Hai ballato come una professionista, anche se c’è ancora tanto da fare”. Ivan Zazzaroni ha esaltato La Rocca: “Ha qualcosa in più rispetto agli altri, l’esecuzione è stata magnifica”.

Fabio Canino ha preferito tenere i piedi per terra: “La standing ovation non è la realtà. Sei brava, ma non sei già arrivata: resta concentrata”. Guillermo Mariotto, come da tradizione, le ha riservato un commento too much: “Ti trovo una milfona erotica, sei la Gloria Swanson del Viale del tramonto”.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli: “Meno faccette”

Il momento più atteso era però il giudizio di Selvaggia Lucarelli, che con Barbara d’Urso non ha mai avuto un rapporto facile. La giornalista ha riconosciuto grazia e pathos nella performance, ma ha aggiunto un consiglio pungente: “Meno faccette. So che sono il tuo marchio di fabbrica, ma se ti riguarderai credo che mi darai ragione”.

Pronta la replica di Carmelita. “Non sono finte, è una tua opinione”. La giurata ha ribattuto che dovrebbe essere meno teatrale.

Il siparietto tra Selvaggia Lucarelli e Pasquale La Rocca

Lucarelli non si è però fermata a Barbara d’Urso. La giornalista ha stuzzicato il partner di ballo della conduttrice, Pasquale La Rocca: “Ho dato zero a Federica Nargi per farti arrivare in finale, bastardo. Ti ho perdonato per aver spezzato in due Nina Zilli, ma stasera ce l’ho con te. Questa grande operazione reputazionale che Barbara sta facendo riuscirà grazie a te. Io sarò il tuo gatto attaccato ai coglioni”.

Una provocazione accolta con ironia dal ballerino, che ha ribattuto con leggerezza: “In questi quattro anni non hai mai accettato di ballare con me”.

Barbara d’Urso tra applausi e polemiche

Il ritorno di Barbara d’Urso su Rai1 era uno degli eventi televisivi più attesi dell’autunno, e non ha deluso le aspettative. Tra applausi, standing ovation e polemiche social, la conduttrice ha riportato in scena tutto il suo carisma.

La possibile parola di troppo, amplificata da Striscia, e la stoccata della Lucarelli sulle faccette confermano che la sua partecipazione a Ballando con le Stelle sarà molto più di un semplice percorso di danza: sarà un palcoscenico di tensioni, alleanze e colpi di scena.