Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Perché Zerocalcare diserta nuovamente “Più Libri Più Liberi”, la scelta divide e fa discutere

DiGiuseppe D'Alto

Pubblicato: 3 Dic, 2025 - ore: 22:57 #Più Libri Più Liberi, #Zerocalcare
ZerocalcareZerocalcare

Zerocalcare: ‘C’è una casa editrice che c’ha tutta roba che onestamente pare nazista’

Zerocalcare, nome d’arte di Michele Rech, non parteciperà nemmeno quest’anno alla fiera Più Libri Più Liberi. A spingerlo alla decisione è la presenza tra gli stand della casa editrice Passaggio al Bosco, che il fumettista accusa apertamente di pubblicare testi «che onestamente sembra nazista». L’annuncio arriva tramite un video diffuso sui social, nel suo stile: un monologo a fumetti accompagnato dalla didascalia «Purtroppo ognuno c’ha i suoi tavolotti, questo è il mio».

A ruota si sono sfilati anche altri autori, tra cui Valerio Nicolosi, mentre varie personalità del mondo culturale hanno espresso sostegno alla scelta del fumettista. Altri invece hanno preso le distanze, come Marco Malvaldi, che ha commentato: «Si combatte, non ci si ritira». Alla conferenza stampa di apertura ha rinunciato anche il Comune di Roma, con l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio: «L’antifascismo è per noi un vincolo costituzionale».

«Sembra il giorno della marmotta». La polemica si riaccende

«Sembra il giorno della marmotta, già visto e rivisto» afferma Zerocalcare attraverso il suo alter ego a fumetti. «Mi sento una barzelletta umana».
Già l’anno scorso l’autore aveva rinunciato all’incontro con Chiara Valerio dopo la polemica sulla presenza di Leonardo Caffo.

Questa volta, sottolinea, la decisione riguarda la produzione editoriale di Passaggio al Bosco: «Quest’anno in fiera ci sta una casa editrice che c’ha tutta roba che onestamente pare proprio nazista», citando, tra gli esempi, i testi su Léon Degrelle.

Per Zerocalcare la questione non è solo editoriale, ma politica: «Questi sono puri militanti che stanno facendo un’operazione politica di livello alto, organizzano campi, svolgono con quei testi un lavoro di formazione che abbraccia tutto l’arco che va dai gruppi neofascisti fino ai giovani di Fratelli d’Italia».

La conclusione è netta: «Non intendo partecipare a un’operazione che normalizza la convivenza con questi».

L’attacco all’Aie: «Nessuno tiene più la barra dritta»

Il fumettista critica duramente l’Associazione Italiana Editori, organizzatrice della fiera:
«Mi pare che nessuno si ponga più il problema di come si tiene la barra dritta. A una certa uno deve prendere atto che i vertici della cultura di questo Paese non hanno né gli anticorpi né lo spessore per arginare questa offensiva. Forse pure per paura che poi quelli si vendicano e chiudono i rubinetti dei finanziamenti, come già hanno fatto in altri settori».

L’Aie ha risposto con un no comment, pur esprimendo dispiacere per l’assenza. Ieri il presidente Innocenzo Cipolletta aveva ribadito la linea:
– libertà di edizione;
– impegno formale di tutti gli editori, compresa Passaggio al Bosco, ai valori della Costituzione, della Carta dei Diritti UE e della Dichiarazione universale dei diritti umani;
– valutazione rimessa ai lettori e vigilanza affidata alla magistratura.

Il mondo culturale si divide

La vicenda ha innescato un acceso dibattito tra scrittori e intellettuali.

Daria Bignardi definisce la posizione di Zerocalcare «impeccabile».
Paolo Di Paolo attacca: «Chi difende la libertà di stampa e di espressione senza riuscire a dire che quella roba è deprimente, penosa e perfino pericolosa, mi pare parecchio in difetto di ipocrisia o di connivenza».
Christian Raimo sarà presente ma commenta: «Senza i nazisti in fiera si era tutti più felici. Magari l’Aie fa ancora in tempo a rescindere il loro contratto».
Loredana Lipperini invita a una riflessione più ampia sulle fiere culturali: «Forse è il momento di ripensare quell’equivalenza fra cultura prima che diventa denaro prima».

Di tutt’altra opinione Marco Malvaldi, che contesta il boicottaggio:
«Se Zerocalcare non vuole condividere lo spazio con i nazisti, adesso gli sta solo lasciando spazio. Io se ci sono i nazisti salgo sulla montagna, prendo il fucile, scelgo un nome d’arte e combatto». E aggiunge che a ogni fiera «vedo case editrici che pubblicano libri che non condivido assolutamente, come quelli di astrologia e medicina alternativa, ma non per questo chiedo di non invitarli».

Fiera al via: confermati Jovanotti e Savatteri

Nonostante la polemica, la fiera apre regolarmente.
Tra i protagonisti annunciati, Jovanotti e Gaetano Savatteri, sul palco dell’Auditorium della Nuvola l’8 dicembre alle 14.

Di Giuseppe D'Alto

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Uomini e Donne, Agnese e Roberto lasciano insieme: la dedica social e la frecciata a Mastrostefano

Dic 3, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Sabrina Salerno a Belve: ‘Mai stata amante di Berlusconi’, la rivelazione su un cantautore famoso

Dic 3, 2025 Renato Valdescala
Gossip e TV

Maria De Filippi a Belve: il furto dell’argenteria, poi si commuove su chi riporterebbe in vita

Dic 2, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Perché Zerocalcare diserta nuovamente “Più Libri Più Liberi”, la scelta divide e fa discutere

Attualità

Il giallo Vito Mezzalira riparte da una certezza: i resti sono compatibili

Salute

Vaccino anti epatite B, Bassetti e Ricciardi contro la linea USA e il possibile stop: ‘Decisione antiscientifica’

Attualità

Tragedia a Parma: bambino di un anno muore in asilo nido durante il riposo pomeridiano

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.