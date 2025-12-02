Sabrina Salerno a Belve: ‘Mai stata amante di Berlusconi’, la rivelazione su un cantautore famoso

Sabrina Salerno

Sabrina Salerno su Berlusconi: ‘Sono qua grazie a lui, gli sono riconoscente’

Sabrina Salerno ospite del format più spigoloso di Rai 2 il 2 dicembre. La showgirl — oggi 57enne e reduce da una battaglia vinta contro il tumore — si è mostrata in splendida forma e ha ripercorso a Belve alcuni passaggi cruciali della sua vita, alternando ironia, emozione e qualche rivelazione inattesa.

Nella lunga conversazione, Salerno ha chiarito una volta per tutte le voci che per anni l’hanno indicata come presunta amante di Silvio Berlusconi. Ha spiegato di essere riconoscente all’ex premier per aver sostenuto la sua partecipazione a Premiatissima, ma ha escluso ogni coinvolgimento sentimentale, attribuendo quel gossip a una costruzione mediatica che nel tempo ha alimentato un alone di mistero attorno alla loro conoscenza.

L’amore segreto per un grande cantautore italiano

“Hanno creato un alone di mistero su questa cosa. Lui era affascinato dalla bellezza, io ero un po’ sfrontata. Mi impongono al programma Premiatissima e se oggi sono qua è anche grazie a lui. Gli sono molto riconoscente” – ha spiegato la performer.

Ha raccontato poi di essere stata innamorata di un importante cantautore italiano “amatissimo e capace di riempire gli stadi”. “Baglioni” dice Francesca Fagnani e Salerno, dopo una pausa, con un sorriso titubante prova a glissare: ”Lei è tremenda Fagnani…”

Il racconto più doloroso: l’infanzia, l’abbandono dei genitori e il test del DNA

Il passaggio più doloroso dell’intervista è arrivato quando ha ricordato l’infanzia segnata dall’abbandono. Prima cresciuta con una zia, poi dai nonni di Sanremo, Sabrina ha spiegato di non aver mai compreso del tutto le ragioni per cui i genitori l’avessero lasciata.

Ha riferito di aver incontrato suo padre solo a dodici anni e di aver ottenuto il riconoscimento di paternità soltanto dopo aver richiesto un test del DNA, necessario — secondo il suo racconto — per mettere a tacere accuse e parole pesanti rivolte nei suoi confronti.”‘Non volevo, ma disse cose orrende su di me e così ho deciso: abbiamo fatto il test e sono risultata sua figlia. Dal notaio mi ha abbracciato, ma appena usciti mi ha chiesto di non rivelare il suo cognome”

Nel corso dell’intervista ha anche accennato alla vecchia polemica con Angela Cavagna sul presunto “seno rifatto”, ricordando come quella vicenda approdò persino in tribunale. “Da 20 anni parla solo quello. É l’unico argomento che può tirare in ballo”. Non si definisce diva nonostante i record di Boys, successo senza tempo che la portò al top delle classifiche alle spalle di miti come Michael Jackson e Madonna. “Sono una performer”.