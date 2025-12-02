Maria De Filippi a Belve: il furto dell’argenteria, poi si commuove su chi riporterebbe in vita

Maria De Filippi

‘Che belva mi sento? Maria De Filippi’

Nella puntata di Belve del 2 dicembre, Maria De Filippi ha finalmente abbandonato il ruolo di complice e spettatrice per sedersi sullo sgabello più temuto della tv italiana. Francesca Fagnani la stuzzica subito: “Che belva si sente?”. «Io la seguo ed ho visto che tanti pensavano a questa domanda. Che Belva mi sento? Maria De Filippi», ha esordito la conduttrice di Amici e Uomini e Donne, e Fagnani ha chiosato senza indugi: «Perché è la più feroce di tutti. È un bell’animale».

La “belvata” che racconta: rubare l’argenteria per pagare le multe

La conduttrice racconta un episodio inedito, la “belvata” che rivendica: quando, da ragazza, rubò alcuni pezzi dell’argenteria di casa per pagare le multe accumulate con la sua Vespa 50.

Si era messa d’accordo con il portiere Emilio: ogni volta che arrivavano multe, lui gliele conservava. Con le paghette troppo basse e i verbali sempre più numerosi, prese dieci pezzi d’argento e li vendette a un gioielliere lontano da casa.

Il padre scoprì tutto quando non trovò più un oggetto a cui teneva tantissimo: un lingottino con inciso “Mille Miglia”, premio conquistato correndo la storica gara automobilistica. Inizialmente venne accusato il fratello maggiore, poi Maria De Filippi confessò.

Il padre la portò dal gioielliere e la costrinse ad ammettere il furto: «Me lo ricorderò finché campo. Che figura di m…», racconta senza filtri. «Papà non mi ha mai messo le mani addosso. Più mamma», dice con un sorriso velato di nostalgia.

Le persone che riporterebbe in vita: padre, madre e Maurizio Costanzo

Arriva poi una delle domande più emotive dell’intervista: “Se potesse riportare in vita una persona per due minuti, chi riporterebbe?”.

Maria De Filippi non rispetta il limite: «Ne riporterei tre».

Parla prima della madre, di cui solo da adulta ha compreso i comportamenti. Poi del padre, “andato via troppo presto”. Infine, con la voce che trema, nomina Maurizio Costanzo:

«Qui faccio più fatica degli altri due sommati. Ho fatto sempre in modo che non soffrisse, parlo di dolore fisico. Ma non so se alla fine ha sofferto. Gli chiederei questo».

Si interrompe, si commuove, poi riprende con una dignità che la Fagnani non può fare a meno di sottolineare.

Il congedo e il consiglio finale

Nel finale, c’è spazio per uno scambio personale tra le due conduttrici. Francesca Fagnani la ringrazia per “il regalo” che le ha fatto accettando l’intervista.

Maria De Filippi risponde con un ultimo consiglio, semplice ma profondissimo:

«Mi ha fatto davvero piacere. Cerca di camminare guardando per terra. Qui bisogna sempre camminare guardando per terra».

Un’uscita che racchiude tutta la sua filosofia: concretezza, umiltà, piedi ben piantati nel reale, anche quando il mondo attorno è fatto di luci, clamore e aspettative.