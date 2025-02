Sanremo 2025: Rose Villain infiamma l’Ariston: l’apprezzamento in napoletano diventa virale (VIDEO)

Rose Villain a Sanremo 2025

Ha lasciato il segno nel corso della serata d’apertura del Festival di Sanremo 2025. Rose Villain ha strappato applausi non solo per la sua performance artistica. Il look esibito dalla cantante ha infiammato il pubblico dell’Ariston. Fasciata in un elegante abito rosso lungo, l’artista ha dominato il palco dell’Ariston con carisma e grinta. Tuttavia, oltre alla sua esibizione, a far parlare è stato un commento spontaneo proveniente dalla platea: “Si ‘na pret’!”

Il significato dell’esclamazione virale

L’esclamazione, pronunciata da uno spettatore dell’Ariston, è un’espressione in dialetto napoletano che letteralmente significa “sei una pietra”. Nel linguaggio colloquiale partenopeo, questa frase viene usata per sottolineare la forza, la determinazione e l’imponenza di una persona. Un vero e proprio apprezzamento che ha scatenato la curiosità del web, con centinaia di utenti impegnati a cercare la traduzione esatta su X (ex Twitter).

“Qualcuno spieghi cosa significa ‘Si ‘na pret’?! Sanremo è cultura pop anche per questo” – ha scritto un utente che commentava la serata del Festival.

Rose Villain non delude i fan

L’artista, tra le più attese in gara, ha saputo catalizzare l’attenzione con una performance da urlo e un look scenico d’impatto. Il mix tra eleganza e intensità vocale ha confermato Rose Villain come una delle protagoniste di questa edizione del Festival, raccogliendo applausi e commenti entusiasti.