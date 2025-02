Sanremo 2025: black out audio in avvio, poi show di Gerry Scotti e commosso ricordo a Frizzi

La commozione dei conduttori durante il ricordo di Frizzi

Sanremo 2025 parte con un piccolo incidente tecnico. Mentre Carlo Conti annunciava l’inizio del festival e introduceva la gara, l’audio del festival si è bloccato per una decina di secondi. Subito i telespettatori si sono scatenati nelle segnalazioni sui social.

Gerry Scotti prima volta a Sanremo intonando Diamante di Zucchero

Dopo le esibizioni di Gaia e Gabbani è entrato in scena Gerry Scotti – co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo con Antonella Clerici- intonando ‘Diamante’ di Zucchero. “Ben arrivato su Rai1” lo ha salutato Conti. “Devo farci l’abitudine – ha replicato Scotti – grazie perché mi avete fatto sentire importante”.

I due presentatori hanno poi ricordato Mike Bongiorno e salutato Pippo Baudo “vero artefice del Sanremo come lo conosciamo oggi” – ha detto Conti. Poi la gag con Rkomi. “Mia madre mi diceva di mettere la maglia della salute. Attenzione che è un attimo lo squaraus…”. Il cantante era in total white e a torso nudo sotto la giacca. Subito dopo ha scherzato anche con Irama.

Antonella Clerici scherza sull’abito: ‘Sono le ultime cartucce’

I due conduttori hanno indossato occhiali scuri, “da saldatore”, per presentare Antonella Clerici, “una sorella nel vero senso della parola”, dice il direttore artistico, che come promesso sfoggia un abito lungo scintillante in nero e argento, che attraverso le trasparenze lascia intravedere le gambe. “Così sexy non ti avevo mai vista”, dice Conti alla “donna che ha ha presentato il maggior numero di Festival di Sanremo“. “Sono le ultime cartucce”, risponde Clerici.

Lacrime durante il ricordo di Fabrizio Frizzi

L’ironia cede poi il posto alla commozione con il ricordo di Fabrizio Frizzi: “Se fosse ancora con noi ci sarebbe qui un quarto amico, anzi è con noi qui un grande amico”, dice Conti mentre in sottofondo si sente la voce di Frizzi cantare Un amico in me. Piange Antonella Clerici, salutando Carlotta Mantovan, vedova del conduttore, seduta in platea.