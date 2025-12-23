Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Sgarbi, la compagna contrattacca: ‘Ordinanza manipolata, querelerò Evelina e Mediaset’

DiRedazione

Pubblicato: 23 Dic, 2025 - ore: 19:05 #Evelina Sgarbi, #Sabrina Colle, #Vittorio Sgarbi
Sabrina Colle e Vittorio SgarbiSabrina Colle e Vittorio Sgarbi

Sabrina Colle passa al contrattacco

Sabrina Colle rompe il silenzio e annuncia una battaglia giudiziaria che promette di avere strascichi pesanti. La compagna di Vittorio Sgarbi ha comunicato l’intenzione di agire legalmente in sede civile e penale contro Evelina Sgarbi, contro il suo avvocato e contro le reti Mediaset, accusate di aver amplificato e distorto il contenuto dell’ordinanza firmata dalla giudice Paola Scorza del Tribunale di Roma.

L’ordinanza sullo stato di Sgarbi: perizia sì, amministratore di sostegno no

Al centro dello scontro c’è il provvedimento con cui il Tribunale ha disposto una perizia cognitiva sul critico d’arte, escludendo però – almeno allo stato – la necessità di un amministratore di sostegno. Un punto che, secondo Colle, è stato completamente travisato nel racconto mediatico. “Indignata per la manipolazione operata dalla stampa in merito all’ordinanza della dottoressa Paola Scorza”.

“La decisione del giudice – afferma – smentisce per circa l’80% la linea sostenuta dalla controparte”, limitando ogni approfondimento esclusivamente alla gestione straordinaria del patrimonio e dei diritti personalissimi di Vittorio Sgarbi.

Il nodo del matrimonio e il “cerchio tragico”

Colle chiarisce anche uno degli aspetti più discussi: l’eventuale matrimonio con Sgarbi. Durante l’udienza del 28 ottobre, spiega, la coppia avrebbe manifestato la volontà condivisa di rinviare le nozze, ritenendo prioritarie altre urgenze legate alla salute del professore.

Ma è soprattutto sulla presunta esistenza di un “cerchio tragico” attorno a Sgarbi che la compagna alza il tono: il giudice avrebbe categoricamente escluso tale scenario, riconoscendo invece “l’impeccabilità” del comportamento di Colle e di Elisabetta Sgarbi nell’assistenza al fratello.

Le parole del giudice su Evelina Sgarbi

Nel comunicato, Sabrina Colle cita testualmente l’ordinanza, riportando un passaggio destinato a pesare nel contenzioso:

“Appaiono del tutto prive di valore le doglianze mosse dalla ricorrente Sig.ra Evelina Sgarbi, la quale si è limitata a dire di ‘sentirsi tagliata fuori’ dalla gestione del padre e si è rifiutata di andarlo a trovare, nonostante la volontà del padre di riceverla”.

Un passaggio in cui il giudice sottolinea anche come, in patologie depressive, la presenza affettiva dei familiari possa essere più efficace delle cure farmacologiche.

La causa annunciata contro Mediaset

Secondo Colle, la responsabilità non è solo giudiziaria ma anche mediatica. Mediaset viene indicata come “cassa di risonanza” di una narrazione ritenuta lesiva, tale da giustificare un’azione legale autonoma.

La vicenda, già delicata per il coinvolgimento di una figura pubblica come Vittorio Sgarbi, si trasforma così in un conflitto frontale tra famiglia, compagna e sistema mediatico, con inevitabili sviluppi giudiziari.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Gossip e TV

Valentina Vignali si sposa a sorpresa: nozze civili a Pesaro per l’ex gieffina con Muffin e le iconiche Air

Dic 23, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

‘Non è vendetta, è un vaso di Pandora’, Corona esce dalla Procura e accusa Signorini: ‘Reati gravissimi’

Dic 23, 2025 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Perché Corona ha chiesto scusa a Antonio Medugno e Pierpaolo Pretelli: ‘Ho fatto del male’

Dic 23, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Sgarbi, la compagna contrattacca: ‘Ordinanza manipolata, querelerò Evelina e Mediaset’

Gossip e TV

Valentina Vignali si sposa a sorpresa: nozze civili a Pesaro per l’ex gieffina con Muffin e le iconiche Air

Attualità

Famiglia del bosco, solo due ore e mezzo insieme a Natale: ‘Gravi carenze educative e relazionali’

Gossip e TV

‘Non è vendetta, è un vaso di Pandora’, Corona esce dalla Procura e accusa Signorini: ‘Reati gravissimi’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.