Sanremo 2027, addio DopoFestival: arriva il ControFestival con la Gialappa’s Band. L’annuncio a sorpresa di De Martino

Stefano De Martino

Il conduttore e direttore artistico ha svelato la novità al Tg1 con un video ironico sulla «scomparsa» della storica trasmissione

Il DopoFestival va in pensione, ma a Sanremo 2027 il pubblico non resterà senza il consueto appuntamento notturno. La Rai cambia formula e punta sull’ironia della Gialappa’s Band, alla quale sarà affidata la conduzione del nuovo ControFestival. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante l’edizione delle 20 del Tg1, con un video che ha avuto come protagonista Stefano De Martino, pronto a vestire i panni di un giornalista del telegiornale per comunicare una notizia decisamente particolare: la scomparsa del DopoFestival.

Una trovata costruita sul gioco e sull’autoironia, interrotta dalle voci inconfondibili dei Gialappi, che hanno così fatto il loro ingresso ufficiale nella squadra della prossima edizione. Per il Festival guidato da De Martino si completa un altro tassello importante, con una scelta che promette di dare un’impronta diversa al racconto delle serate sanremesi.

Gialappa’s Band al posto del DopoFestival: chi sono i conduttori

A raccogliere il testimone saranno Giorgio Gherarducci e Marco Santin, oggi in duo dopo l’uscita di Carlo Taranto. Il loro compito sarà accompagnare gli spettatori al termine delle serate del Festival con commenti, battute e osservazioni irriverenti, nello stile che da anni caratterizza la loro comicità televisiva e radiofonica.

Non si tratta, peraltro, di un debutto assoluto a Sanremo. Per la Gialappa’s è un ritorno atteso, a oltre dieci anni dall’ultima esperienza sul palco dell’Ariston. Nel 2016 e nel 2017 il gruppo aveva già partecipato alla kermesse conducendo il DopoFestival insieme a Nicola Savino. Adesso ritroverà il pubblico sanremese con un progetto nuovo, che già dal nome suggerisce un’impostazione alternativa rispetto al tradizionale appuntamento di seconda serata.

Dal 2001 a oggi, il lungo legame con il Festival di Sanremo

Il rapporto tra la Gialappa’s Band e la manifestazione, però, è molto più antico. La prima esperienza risale al 2001, quando il trio approdò su Rai Radio2 con Rai dire Sanremo, trasmissione che commentava in diretta la kermesse attraverso la consueta ironia dissacrante. L’appuntamento proseguì fino al 2009, diventando uno dei riferimenti radiofonici legati al Festival.

Dopo una pausa nel 2010, il gruppo tornò nel 2011 su Rtl 102.5 con Noi dire Sanremo. Nel 2012 seguì soltanto la finale su R101 con Mai dire Sanremo, mentre nel 2013 commentò tre delle cinque serate all’interno di Stile Libero. Nel 2014 ci fu un nuovo ritorno su Rtl 102.5 con Noi dire Sanremo, prima dell’interruzione dell’esperienza radiofonica e del successivo approdo televisivo all’Ariston.

Il ControFestival rappresenta quindi un nuovo capitolo di una collaborazione che attraversa più di venticinque anni di storia della manifestazione.

De Martino completa la squadra: prima i The Jackal, ora i Gialappi

La macchina organizzativa di Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio, continua intanto a prendere forma. Dopo l’annuncio dei The Jackal alla guida del PrimaFestival, la scelta della Gialappa’s Band definisce anche il volto dell’appuntamento che accompagnerà gli spettatori dopo le esibizioni e le serate della gara.

L’obiettivo della Rai è costruire un’offerta che non si limiti al palco dell’Ariston, ma segua il Festival attraverso programmi e linguaggi differenti, prima, durante e dopo la competizione. Da una parte il racconto e l’attesa del PrimaFestival, dall’altra il commento ironico del ControFestival.

Per De Martino, che sarà anche direttore artistico della kermesse, è un altro tassello di un progetto che sta progressivamente svelando i suoi protagonisti. E con il ritorno dei Gialappi, il dopo-serata di Sanremo promette di avere una personalità ben riconoscibile.