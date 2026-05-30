Stefano De Martino

L’indiscrezione di Giuseppe Candela parla di una gara separata per scegliere chi rappresenterà l’Italia in Europa

Una delle regole più consolidate del Festival di Sanremo potrebbe presto cambiare. Secondo un’indiscrezione firmata da Giuseppe Candela su Dagospia, la prossima edizione della kermesse starebbe valutando una novità destinata a far discutere: separare la vittoria della kermesse musicale dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest.

In altre parole, il vincitore di Sanremo 2027 potrebbe non essere più automaticamente il rappresentante dell’Italia nella competizione musicale europea.

Si tratta al momento di un retroscena giornalistico, non confermato ufficialmente dalla Rai, ma che sta già animando il dibattito tra addetti ai lavori, discografici e appassionati.

Come cambierebbe il meccanismo dell’Eurovision

Secondo quanto riportato da Candela, l’idea sarebbe quella di introdurre nell’edizione con Stefano De Martino al timone una competizione parallela all’interno del Festival.

La tradizionale serata del venerdì, oggi dedicata alle cover, potrebbe trasformarsi in una sorta di “serata Eurovision”, durante la quale gli artisti riproporrebbero i propri brani con un’impostazione più vicina agli standard della manifestazione europea.

Performance riviste, maggiore attenzione alla componente scenica, eventuali coreografie e una costruzione pensata per il pubblico internazionale.

Da quella serata uscirebbe il nome dell’artista destinato a rappresentare l’Italia all’Eurovision.

Sanremo avrebbe due vincitori

La conseguenza sarebbe una novità senza precedenti recenti.

Da una parte il vincitore ufficiale del Festival di Sanremo, dall’altra il vincitore della competizione dedicata all’Eurovision.

Un sistema che consentirebbe a due artisti diversi di raggiungere due obiettivi differenti.

Chi conquista il Festival si porterebbe a casa la vittoria della manifestazione più importante della musica italiana. Chi prevale nella gara Eurovision otterrebbe invece il pass per rappresentare il nostro Paese nella competizione continentale.

Perché le case discografiche spingerebbero per questa soluzione

Secondo l’indiscrezione riportata da Dagospia, la proposta nascerebbe anche dalle richieste di una parte dell’industria musicale.

L’obiettivo sarebbe ampliare le opportunità per gli artisti più importanti e rendere ancora più attrattiva la partecipazione al Festival.

Alcuni cantanti potrebbero essere interessati soprattutto alla visibilità internazionale garantita dall’Eurovision, mentre altri potrebbero puntare esclusivamente alla vittoria di Sanremo.

La separazione dei percorsi consentirebbe quindi strategie differenti.

I dubbi degli esperti della manifestazione europea

La possibile rivoluzione, però, non convince tutti.

Molti osservatori ricordano che il modello attuale ha portato risultati eccellenti all’Italia. Negli ultimi anni il nostro Paese è stato protagonista all’Eurovision con piazzamenti di prestigio e una vittoria che ha riportato la manifestazione in Italia.

Per questo motivo una parte degli esperti ritiene che modificare un sistema che funziona possa rappresentare un rischio.

C’è anche chi osserva come la forza simbolica della vittoria di Sanremo sia sempre stata legata proprio al diritto di rappresentare l’Italia sul palco europeo.

La novità che potrebbe segnare il Sanremo di De Martino

Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, si tratterebbe di una delle innovazioni più significative introdotte da Stefano De Martino nella nuova era del Festival.

Una scelta che cambierebbe il rapporto tra Sanremo ed Eurovision e che potrebbe modificare profondamente le strategie degli artisti e delle case discografiche.

Per ora resta una voce raccolta da Giuseppe Candela su Dagospia, ma è una di quelle indiscrezioni destinate a far discutere a lungo. Perché per la prima volta si mette in discussione un principio che sembrava intoccabile: che il vincitore di Sanremo sia automaticamente anche il rappresentante dell’Italia all’Eurovision.