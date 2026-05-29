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Angela Taccia in diretta sul caso Garlasco, improvviso blackout durante le sue dichiarazioni su Andrea Sempio

DiRedazione

Pubblicato: 29 Mag, 2026 - ore: 22:05 #Andrea Sempio, #Angela Taccia, #Garlasco
Angela TacciaAngela Taccia

Le luci si spengono in diretta durante l’intervista sul caso Garlasco

Un imprevisto tecnico ha interrotto uno dei momenti più seguiti della puntata di Ore 14 Sera dedicata al caso Garlasco.

Mentre Angela Taccia stava rispondendo alle domande in studio, le luci del programma si sono improvvisamente spente, lasciando per alcuni istanti il set televisivo al buio.

L’episodio è avvenuto durante una delle rarissime interviste televisive concesse dalla legale che, insieme al collega Liborio Cataliotti, difende Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Cosa stava dicendo Angela Taccia quando è avvenuto il blackout

Il guasto tecnico si è verificato in un momento particolarmente delicato dell’intervista.

L’avvocata stava spiegando la propria posizione professionale nei confronti del cliente Andrea Sempio, ribadendo la convinzione della sua innocenza e il proprio impegno nella difesa.

Proprio durante questo passaggio le luci dello studio si sono spente improvvisamente, generando sorpresa tra gli ospiti presenti e tra i telespettatori che stavano seguendo la trasmissione.

Il blackout sarebbe stato causato da un problema tecnico all’impianto di illuminazione e non avrebbe avuto ulteriori conseguenze sulla messa in onda del programma.

La battuta di Milo Infante in diretta

A stemperare immediatamente la tensione è stato il conduttore Milo Infante, che ha scelto la via dell’ironia.

Ha detto qualcosa che ha fatto saltare l’impianto luci“, ha scherzato il giornalista rivolgendosi all’ospite.

Poi ha aggiunto: “Noi siamo felici di averla ma siamo in onda senza luci. Un fulmine. Ha detto che crede nell’innocenza di Sempio ed è caduto un fulmine“.

Una battuta che ha immediatamente alleggerito il clima in studio e che è stata ripresa anche sui social dagli spettatori che seguivano la trasmissione.

La risposta dell’avvocata diventa uno dei momenti più commentati

Angela Taccia ha raccolto l’ironia del conduttore senza sottrarsi al gioco.

L’avvocata ha infatti attribuito scherzosamente a sé stessa la responsabilità dell’accaduto, ricordando di essere arrivata negli studi Rai proprio mentre fuori imperversava il maltempo.

Con tono divertito ha persino invitato Infante a “preparare il rogo“, trasformando un problema tecnico in uno dei momenti più curiosi della serata.

Perché l’intervista era particolarmente attesa

L’intervento di Angela Taccia era considerato uno dei momenti centrali della puntata.

La legale, infatti, ha finora scelto con grande cautela le proprie apparizioni televisive, preferendo intervenire soprattutto in programmi dedicati alla cronaca giudiziaria.

La sua presenza a Ore 14 Sera assumeva quindi un significato particolare, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi investigativi che continuano a mantenere alta l’attenzione sul caso Garlasco e sulla posizione di Andrea Sempio.

Il caso Garlasco continua a dominare il dibattito televisivo

L’intera puntata dello speciale di Rai 2 è stata dedicata agli ultimi sviluppi dell’inchiesta che, a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a far discutere l’opinione pubblica.

In studio erano presenti numerosi ospiti e professionisti coinvolti a vario titolo nell’analisi del caso, tra cui l’avvocato Antonio De Rensis, il generale Luciano Garofano, il giornalista Piero Colaprico, il direttore di Gente Umberto Brindani, oltre alle giornaliste Rita Cavallaro e Ilenia Pietracalvina e alla psicoterapeuta Sarah Viola.

Un imprevisto che ha catturato l’attenzione del pubblico

Se l’obiettivo della serata era approfondire i nuovi sviluppi dell’inchiesta, il blackout in diretta è finito inevitabilmente per diventare uno dei momenti più commentati della trasmissione.

Un episodio del tutto casuale che, complice la coincidenza con le dichiarazioni dell’avvocata di Andrea Sempio e le battute scambiate in studio, ha regalato alla puntata una scena destinata a restare tra le più ricordate di questa stagione televisiva.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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