Gerry Scotti: ‘Io e Stefano siamo d’accordo sul finire alle 21:30’, poi spiega cosa deve cambiare

Gerry Scotti

Dal Festival della Tv la proposta che riguarda milioni di telespettatori

Non una sfida tra conduttori, ma una proposta destinata a far discutere. Dal palco del Festival della Tv di Dogliani, Gerry Scotti ha raccontato di aver affrontato con Stefano De Martino un tema che riguarda ogni sera milioni di italiani davanti allo schermo.

“Io e Stefano De Martino siamo d’accordo che i nostri programmi devono finire alle 21.30”, ha spiegato il volto storico di Mediaset, immaginando una sorta di accordo simbolico tra i protagonisti dell’access prime time per riportare equilibrio nei palinsesti televisivi.

Una riflessione che parte da un dato evidente: negli ultimi anni i programmi che precedono la prima serata hanno progressivamente allungato la loro durata, spostando sempre più avanti l’inizio degli appuntamenti principali.

Perché i programmi tv finiscono sempre più tardi?

Secondo Scotti il fenomeno non dipende da una singola trasmissione ma da una trasformazione che ha coinvolto l’intero sistema televisivo.

Le fasce che vanno dalle 20.30 alle 21.30 sono diventate tra le più importanti per gli ascolti e per la raccolta pubblicitaria. Programmi come La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi riescono infatti a trattenere davanti alla televisione milioni di persone ogni sera.

Per le emittenti si tratta di una fascia estremamente preziosa e questo ha portato negli anni a un progressivo allungamento dell’access prime time.

La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: molte trasmissioni di prima serata iniziano quando una parte del pubblico è già pronta per andare a dormire.

Scotti e De Martino fanno numeri da record

Nel suo intervento, Scotti ha ricordato i risultati che continuano a registrare le due trasmissioni più seguite della fascia serale.

“Ci sono sere in cui facciamo insieme 12 milioni di telespettatori tra le 20.30 e le 21.30”, ha spiegato.

Numeri che, a suo giudizio, smentiscono chi da anni sostiene che la televisione generalista sia destinata a perdere rilevanza.

“Se c’è offerta, il pubblico c’è ancora”, ha sottolineato il conduttore.

Un’affermazione che fotografa una realtà spesso sottovalutata: nonostante la crescita delle piattaforme streaming, milioni di italiani continuano a scegliere ogni sera i programmi tradizionali.

La proposta: riportare ordine nei palinsesti

L’idea lanciata da Scotti non è quella di penalizzare i programmi che funzionano, ma di trovare un equilibrio condiviso.

Secondo il conduttore, la soluzione potrebbe arrivare soltanto attraverso un accordo generale tra i principali operatori televisivi.

L’obiettivo sarebbe quello di consentire ai programmi di access prime time di concludersi intorno alle 21.30, permettendo così alla prima serata di iniziare in orari più accessibili per il pubblico.

Una proposta che nasce dall’osservazione delle abitudini degli spettatori e che punta a riportare al centro le esigenze delle famiglie.

“Non si può chiedere solo alle tv commerciali di fare un passo indietro”

Scotti ha però precisato che il cambiamento non può ricadere esclusivamente sulle emittenti private.

Il conduttore ha ricordato come i diversi operatori abbiano modelli economici differenti.

La Rai può contare sul canone, le piattaforme digitali sugli abbonamenti, mentre un gruppo commerciale come Mediaset vive principalmente grazie agli investimenti pubblicitari.

Per questo motivo, secondo Scotti, qualsiasi intervento sugli orari dovrebbe essere condiviso da tutto il settore televisivo e non imposto a una sola parte del mercato.

La Ruota della Fortuna continuerà tutta l’estate

Durante l’incontro è arrivata anche una precisazione sul futuro della sua trasmissione.

Scotti ha confermato che La Ruota della Fortuna continuerà regolarmente per tutta l’estate, smentendo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

“Sapevo già dal primo gennaio che avrei fatto la ruota tutta l’estate”, ha raccontato.

Poi ha ironizzato sulle ricostruzioni apparse online.

“È bastato che dicessi faremo compagnia tutta l’estate e il giorno dopo è uscito: Scotti furioso, vuole restare in onda”, ha scherzato.

Il successo del programma e il legame con Mediaset

Il conduttore ha anche rivendicato gli ottimi risultati ottenuti dal programma.

“Se non c’è un altro titolo che gira come La Ruota della Fortuna, allora continua a girare la ruota”, ha osservato.

Nel corso dell’intervista è tornato inoltre sul suo storico rapporto con Mediaset, azienda nella quale ha costruito gran parte della sua carriera.

“Sono nato e cresciuto nell’aia di Mediaset”, ha raccontato, spiegando come il gruppo gli abbia sempre proposto i progetti giusti nei momenti più importanti del suo percorso professionale.

Una fedeltà che oggi rappresenta quasi un’eccezione nel panorama televisivo italiano.

Una proposta destinata a far discutere

Al di là degli ascolti e delle strategie televisive, la riflessione lanciata da Gerry Scotti tocca una questione che riguarda milioni di spettatori.

L’idea di programmi che terminano entro le 21.30 e di prime serate che iniziano prima potrebbe infatti cambiare le abitudini del pubblico italiano. Un tema che da anni alimenta il dibattito tra telespettatori e addetti ai lavori e che ora viene rilanciato da due dei volti più popolari della televisione: Gerry Scotti e Stefano De Martino.lato non soltanto di televisione e ascolti, ma anche del suo percorso professionale e della visione che ha dell’Italia di oggi.

Lo sfogo sulla politica: “L’esperienza più brutta della mia vita”

Tra i momenti più sorprendenti dell’incontro c’è stato anche il ricordo della breve esperienza politica vissuta alla fine degli anni Ottanta.

Scotti non ha nascosto il suo giudizio estremamente critico, definendo quell’esperienza “la più brutta della mia vita dopo il Covid”.

L’ex parlamentare ha raccontato di aver percepito una scarsa possibilità di incidere realmente sulle decisioni, limitandosi spesso a ratificare scelte già prese altrove.

Da qui la riflessione sul sistema politico italiano, che a suo avviso non ha ancora completato quel percorso di rinnovamento che molti si aspettavano dopo la fine della Prima Repubblica.

L’elogio a Sergio Mattarella

Nel corso del suo intervento, Gerry Scotti ha però riservato parole di grande stima per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il conduttore lo ha indicato come una figura di riferimento istituzionale, capace di rappresentare un punto fermo in una fase storica caratterizzata da cambiamenti e incertezze.

Un riconoscimento che ha chiuso un intervento ricco di spunti, nel quale Scotti ha parlato non soltanto di televisione e ascolti, ma anche del suo percorso professionale e della visione che ha dell’Italia di oggi.