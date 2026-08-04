Fiorella Mannoia prende il posto di Loredana Bertè a The Voice Senior: ecco perché cambia la giuria

Novità nel talent di Antonella Clerici: la cantante lascia la poltrona rossa per dedicarsi al nuovo album e puntare a Sanremo 2027
Importante novità in vista della prossima edizione di The Voice Senior. Dopo diverse stagioni, Loredana Bertè non siederà più sulla celebre poltrona rossa del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Al suo posto è pronta ad arrivare Fiorella Mannoia, uno dei nomi più prestigiosi della musica italiana.
La novità riguarda una delle trasmissioni più seguite della rete ammiraglia e rappresenta il principale cambiamento nel cast dei coach della nuova stagione.
Fiorella Mannoia nuova coach di The Voice Senior
Secondo quanto anticipato da Affari Italiani e confermato da Adnkronos, sarà Fiorella Mannoia a raccogliere l’eredità di Loredana Bertè nella nuova edizione del programma.
Per il resto, la giuria dovrebbe rimanere invariata con la conferma di Arisa, Nek e della coppia formata da Clementino e Rocco Hunt, protagonisti dell’ultima stagione.
L’arrivo della Mannoia porta una nuova figura di grande esperienza musicale all’interno del format, mantenendo alto il livello artistico della trasmissione.
Perché Loredana Bertè lascia il programma
Dietro l’addio di Loredana Bertè non ci sarebbero tensioni con la produzione, ma una precisa scelta professionale.
La cantante è infatti impegnata nella realizzazione del suo nuovo album e starebbe lavorando anche in vista del Festival di Sanremo 2027, con l’obiettivo di proporre uno o più brani al nuovo direttore artistico Stefano De Martino per tornare in gara sul palco dell’Ariston.
Gli impegni discografici avrebbero quindi reso incompatibile la partecipazione alla nuova edizione di The Voice Senior.
Il rapporto con Antonella Clerici continua
L’uscita dal talent non rappresenta però un addio alla Rai né tantomeno ad Antonella Clerici.
Loredana Bertè sarà infatti tra i protagonisti di Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit, lo show musicale che andrà in onda a settembre su Rai 1.
Inoltre non è escluso un suo ritorno nel franchise di The Voice già nella prossima primavera, quando dovrebbe prendere il via una nuova edizione di The Voice Kids.
Per il momento, però, la grande novità è l’arrivo di Fiorella Mannoia, pronta a raccogliere il testimone in una delle poltrone rosse più amate della televisione italiana.