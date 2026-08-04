Ariana Grande rompe il silenzio sulla pausa: ‘Non fuggo dalle critiche, era una decisione presa da tempo’

Ariana Grande

La popstar chiarisce ai fan dal palco di Chicago le ragioni dello stop dopo l’Eternal Sunshine Tour e spiega perché ha rinunciato anche al musical di Londra

Ariana Grande rompe il silenzio e risponde direttamente alle indiscrezioni che hanno accompagnato l’annuncio della pausa dalla scena musicale. Durante il concerto di Chicago, una delle ultime tappe dell’Eternal Sunshine Tour, la cantante ha spiegato ai fan che lo stop non è una reazione alle critiche ricevute negli ultimi mesi, ma una decisione pianificata da tempo.

L’artista ha voluto chiarire personalmente la situazione dopo che, nelle scorse ore, era stato annunciato anche il suo ritiro dalla produzione teatrale “Sunday in the Park with George”, prevista per l’estate del 2027 a Londra.

“La pausa era stata programmata in silenzio”

Dal palco, Ariana Grande ha spiegato di aver scelto di parlare direttamente ai suoi fan per evitare interpretazioni sbagliate.

«L’annuncio di ieri non è stato qualcosa di impulsivo. È una decisione che avevo già programmato e preso in silenzio molto tempo fa», ha dichiarato.

La cantante ha quindi smentito che la scelta sia stata dettata dall’ondata di commenti e critiche che l’ha investita negli ultimi mesi.

«So che molti di voi erano preoccupati pensando che tutta questa negatività mi stesse rovinando le cose, ma non potrebbe esserci nulla di più lontano dalla realtà».

“Gli esseri umani hanno bisogno di fermarsi”

La popstar ha poi parlato dell’importanza di stabilire dei limiti, sottolineando come la pausa rappresenti una scelta di equilibrio personale.

«Più cose possono essere vere nello stesso momento. Sì, bisogna stabilire dei limiti. Gli esseri umani, a volte, hanno semplicemente bisogno di una pausa».

Nonostante la decisione di allontanarsi temporaneamente dai riflettori, Ariana Grande ha ribadito tutto il suo entusiasmo per il tour attualmente in corso.

«Questo continuerà a essere la più grande esperienza della mia vita professionale e creativa».

Addio anche al musical di Londra

La scelta di rallentare gli impegni ha avuto un’immediata conseguenza anche sul fronte artistico.

I produttori di “Sunday in the Park with George” hanno infatti confermato che Ariana Grande non prenderà più parte allo spettacolo in programma al Barbican Centre di Londra nell’estate del 2027, dove avrebbe dovuto recitare accanto a Jonathan Bailey, suo collega in Wicked.

La produzione ha comunque confermato che il musical andrà regolarmente in scena e che il nuovo cast sarà annunciato nei prossimi mesi.

“Nessun rumore può cambiare la mia realtà”

Nel suo lungo intervento, la cantante ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto durante il tour.

«Qualunque rumore ci sia là fuori, niente potrà mai distorcere la mia realtà o essere più forte dell’amore che condividiamo».

Ha poi definito l’Eternal Sunshine Tour come «l’esperienza più terapeutica, bella, speciale e significativa» della sua carriera.

Il futuro tra cinema e una pausa dai riflettori

Prima dello stop, Ariana Grande concluderà le ultime dieci date londinesi dell’Eternal Sunshine Tour, previste per settembre.

Successivamente si prenderà una pausa dagli impegni pubblici. Nel frattempo resta confermata la sua presenza nel film “Ti presento i Fotter”, quarto capitolo della celebre saga con Ben Stiller e Robert De Niro, in uscita nelle sale a novembre.