Reazione a Catena, l’addio delle Pappardelle: 48 vittorie, oltre 266mila euro e una popolarità travolgente

Le pappardelle di Reazione a Catena

La sorpresa nell’Intesa Vincente: le Pappardelle devono arrendersi

Per settimane erano state praticamente inattaccabili. Poi, proprio nell’ultima giornata prima dell’autunno, è arrivato il momento che sembrava impossibile: le Pappardelle hanno perso il titolo di campionesse di Reazione a Catena.

La puntata di domenica 20 settembre 2026 ha segnato la fine della straordinaria cavalcata della squadra fiorentina formata da Carolina, 27 anni, Maria Giulia e Francesca, 25 e 24 anni.

A interrompere il loro dominio sono state le Nonno Rock, squadra composta dalle gemelle Lidia e Arianna e dalla cugina Martina, provenienti da Gravina in Puglia.

La sfida si è decisa ancora una volta nel momento più delicato del programma condotto da Pino Insegno: l’Intesa Vincente.

Le Nonno Rock partono forte e mettono pressione alle campionesse

Le tre pugliesi hanno affrontato la loro prima Intesa Vincente con 55 secondi a disposizione, tre possibilità di “Passo” e due possibilità di raddoppio.

Nonostante qualche esitazione, compreso il “Passo” sulla parola India, le Nonno Rock hanno mostrato subito una buona sintonia. Al termine della loro prova hanno raggiunto 10 punti, fissando un obiettivo molto alto per le campionesse.

Anche Pino Insegno aveva intuito che la partita poteva essere diversa dal solito: «Pane per i denti per le campionesse», ha osservato durante la gara.

Poi è arrivato il turno delle Pappardelle.

Le fiorentine sono partite con la pressione di dover superare il punteggio delle avversarie. Hanno raggiunto quota sei quando mancavano 15 secondi e hanno deciso di tentare il raddoppio.

La scelta ha pagato, consentendo loro di arrivare a otto. Ma non è bastato.

Le Pappardelle hanno chiuso a otto, mentre le Nonno Rock avevano raggiunto quota dieci. Dopo settimane di dominio, lo scettro è così passato alla nuova squadra campione di Reazione a Catena.

La standing ovation e il saluto dopo 48 vittorie

Per le Pappardelle non è stato però un semplice addio al programma. Al momento dei saluti, lo studio ha tributato loro una standing ovation, mentre Pino Insegno ha ammesso l’emozione per la fine del loro percorso.

Il bilancio della loro avventura è impressionante: 48 vittorie, 29 “Ultime parole” indovinate e un montepremi complessivo superiore ai 266mila euro, al lordo delle tasse e della conversione dei gettoni d’oro.

Un risultato che ha trasformato le tre ragazze fiorentine nelle protagoniste assolute dell’estate televisiva di Reazione a Catena.

Dopo la trasmissione, le Pappardelle hanno affidato ai social il loro messaggio d’addio.

«Ci sarà un giorno, ed è questo il giorno», hanno scritto, raccontando la difficoltà di mettere la parola fine a un’esperienza diventata parte della loro vita.

«Tutte le parentesi della vita finiscono, anche le più belle, ma siamo sicure che il ricordo di questi giorni rimarrà per sempre nei nostri cuori e si aggiungerà a una lunga serie di esperienze che raccontano la storia di tre amiche, prima ancora che di tre concorrenti».

Le tre hanno poi ringraziato il pubblico, le squadre incontrate durante il percorso e soprattutto Pino Insegno, definendo la sua accoglienza fondamentale per sentirsi a casa durante la loro permanenza nel programma.

Le Nonno Rock festeggiano il primo successo

Per le nuove campionesse di Reazione a Catena, la serata è invece proseguita con L’Ultima Catena.

Lidia, Arianna e Martina sono riuscite ad arrivare fino alla parola finale, “Secolare”, conquistando però un montepremi di appena 836 euro.

Sui social, intanto, la fine del regno delle Pappardelle ha scatenato numerosi commenti. C’è chi ha sottolineato la loro bravura e chi ha ironizzato sulla lunga permanenza della squadra nel programma.

«Le più brave di questa stagione, nulla da dire: perfette, bravissime, simpatiche… mancherete molto Pappardelle», ha scritto un telespettatore.

Un altro commento ha ricordato le 49 puntate vissute dalla squadra, elogiandone soprattutto la capacità nell’Intesa.

La loro avventura si è quindi conclusa proprio alla vigilia dell’autunno, lasciando alle Nonno Rock il compito di difendere il nuovo titolo di campionesse di Reazione a Catena.