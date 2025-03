Sarah Toscano gioca d’anticipo con Berrettini e infiamma il web: ‘Sarebbe bello per entrambi’

Sarah Toscano senza freni su Berrettini

La cantante e il tennista, tra battute e ammiccamenti

Il gossip su un possibile flirt tra Sarah Toscano e Matteo Berrettini continua ad accendere il web. Dopo lo scambio di commenti sui social avvenuto durante la settimana di Sanremo 2025, la cantante è tornata sull’argomento in un’intervista rilasciata a RDS Next, alimentando ulteriormente la curiosità dei fan.

Sarah Toscano: ‘Io e Berrettini? Magari!’

Durante l’intervista, Sarah ha parlato del suo legame con il tennista romano, rivelando come è nata la loro simpatia virtuale:

“Io e Matteo? Ma magari! Visto che gioco a tennis, avevo detto che lo amavo, è anche un bel ragazzo onestamente. Lui mi ha risposto e mi sono detta: ‘Come è successo? Sono nel metaverso?’”.

Lo scambio di battute è iniziato dopo un’intervista di Sarah a Style Magazine, in cui aveva dichiarato di essere una fan di Berrettini. Il tennista aveva replicato con ironia “Solo perché non mi conosce…”, e la cantante aveva rilanciato dicendo: “Si può sempre rimediare”.

Un flirt che fa impazzire i social

Dopo le dichiarazioni della cantante, il gossip ha preso il volo:

“Da lì è nata questa voce: ‘Sono innamorati, si sentono…’. Non esageriamo. Sarebbe bello per entrambi! Ma per ora la nostra conversazione è finita lì…”, ha precisato Toscano, lasciando però la porta aperta a futuri sviluppi.

Berrettini eletto il più bello del circuito ATP

Mentre il gossip impazza, Matteo Berrettini continua a far parlare di sé anche fuori dal campo. Il tennista è stato appena votato il giocatore più bello del circuito dagli ascoltatori del podcast Nothing Major, condotto dagli ex tennisti americani Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson e Jack Sock. Berrettini ha battuto in finale Tommy Paul e ha reagito con ironia su Instagram, scrivendo #11, come se fosse il suo undicesimo titolo ATP.

I fan attendono la risposta di Berrettini

Dopo le nuove dichiarazioni di Sarah Toscano, i fan si chiedono se Matteo Berrettini risponderà nuovamente con un altro commento social. Il flirt rimarrà solo un gioco mediatico o potrebbe trasformarsi in qualcosa di più? Il pubblico è già in attesa del prossimo capitolo di questa storia.