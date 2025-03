Grande Fratello, Shaila e Lorenzo danno scandalo: il web insorge (VIDEO)

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato durante la festa di Carnevale

Il gesto audace di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato durante la festa di Carnevale

La festa di Carnevale nella casa del Grande Fratello 2025, svoltasi sabato 1° marzo, ha scatenato un acceso dibattito sui social. Protagonisti della serata sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, già al centro di polemiche nelle scorse settimane.

Shaila, ex velina, ha incantato il pubblico con un look ispirato a Audrey Hepburn, mentre Lorenzo si è presentato con il costume da Zorro. Tuttavia, a infiammare il web non è stato il loro travestimento, ma un gesto intimo della ballerina nei confronti dell’ex tentatore, ripreso dalle telecamere e condiviso sui social.

Il video virale: lo sdegno del pubblico

Nonostante i due avessero annunciato una pausa nella loro relazione, il momento immortalato ha fatto il giro del web, scatenando forti reazioni tra gli utenti. Le telecamere hanno indugiato a lungo sul volto imbarazzato di Lorenzo, alimentando le polemiche e lo sdegno di molti telespettatori.

Non è la prima volta che Shaila e Lorenzo finiscono nel mirino delle critiche. Già nelle scorse settimane, i due erano stati richiamati da Alfonso Signorini per una scena da bollino rosso avvenuta sul tavolo della cucina.

Shaila Gatta ha appena detto di essere contenta del fatto che fuori la gente pensi che lei e Lorenzo come coppia siano un bell’esempio.#grandefratello pic.twitter.com/Rcb7pYQRxO — 🌻 ♛ SoLeiL ♛ 🌻 (@sunstateofmind_) March 2, 2025

Le reazioni sui social: tra ironia e indignazione

Sui social, gli utenti si sono divisi tra chi ha difeso la coppia e chi ne ha chiesto la squalifica immediata. Tra i commenti più taglienti, si legge:

“Shaila Gatta stai facendo un bellissimo Grande Fratello. Sarà orgogliosa mamma Luisa del meraviglioso esempio di donna libera che stai portando”, ha scritto un utente su X (Twitter) .

. “Shaila ha appena detto di essere contenta del fatto che fuori la gente pensi che lei e Lorenzo come coppia siano un bell’esempio”, ha ironizzato un altro spettatore.

A intervenire nel dibattito è stato anche l’ex gieffino Salvo Veneziano, che su Instagram ha condiviso il video incriminato, commentando con toni duri:

“Si sono scandalizzati per quattro frasi con un processo mediatico pazzesco nei miei confronti. Improvvisamente il Grande Fratello si è trasformato in un programma luci rosse con immagini degne di un film porno.”

La coppia era già stata richiamata da Signorini

Molti telespettatori hanno ricordato che Lorenzo Spolverato aveva già ricevuto un richiamo ufficiale da Signorini per alcuni atteggiamenti discussi nella scorsa puntata del reality. Inoltre, alcuni fan hanno criticato la scelta di far indossare a Shaila un abito ispirato a Audrey Hepburn, icona di eleganza e raffinatezza, in contrasto con il comportamento della concorrente.

Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? I fan attendono di scoprire se ci saranno sanzioni ufficiali per la coppia e se Alfonso Signorini affronterà la questione nel prossimo appuntamento serale del reality.