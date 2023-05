Marisa Laurito aveva promesso uno spogliarello in caso di scudetto del Napoli. A titolo conquistato l’attrice ha fatto un passo indietro asserendo che non ha l’età per simili performance, nonostante ciò c’è chi ha messo in mostra le sue grazie nella irrefrenabile notte di festa per il terzo tricolore.

Show di Emy Buono per il terzo tricolore del Napoli: senza veli in strada con gli amici Gangitano e Guenda Goria

Emy Buono, ex fidanzata di Denis Dosio e protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il secchione, si è spogliata in strada con i seni che erano coperti da adesivi azzurri. L’influencer ha mostrato anche il lato B con tanto di slip azzurro. Emy Buono ha mantenuto così una promessa che aveva fatto durante una servizio televisivo de Le Iene. Con lei c’era Mirko Gancitano, con il quale ha partecipato al programma di Italia 1, e la sua fidanzata, Guenda Goria.

La prorompente partenopea ha stupito i presenti e con Mirko Gancitano che l’ha poi portata in spalla tra il tripudio della folla. Non sono mancate le polemiche con molti utenti che l’hanno criticata per l’improvvisato streap tease. Tra questi anche Selvaggia Roma che ha commentato su Pipol Gossip con una faccina in cui esprimeva la sua disapprovazione.

L’ex fidanzata di Denis Dosio replica a Selvaggia Roma

Immediata la replica di Emy Buono. “Un po’ come i tuoi commenti diciamolo”. Poi ha scherzato con Guenda Goria che faceva riferimento alla sua reazione (“La mia faccia”) alle esibizione della napoletana. “Per fortuna abbiamo fatto pace”. L’influencer ha pubblicato sul profilo Instagram la sua performance per i festeggiamenti del terzo scudetto del Napoli.