Shaila Gatta sorpresa in diretta, le foto con Alvise Rigo scatenano l’imbarazzo: ‘Era il primo giorno’

Shaila Gatta

Shaila Gatta e Alvise Rigo: cosa è successo in tv?

Colta alla sprovvista, davanti alle telecamere. Shaila Gatta, ex velina ed ex concorrente del Grande Fratello, è finita al centro del gossip durante la puntata del 25 marzo de La Volta Buona.

In studio, la conduttrice Caterina Balivo ha mandato in onda alcune paparazzate che la ritraggono insieme ad Alvise Rigo, ex rugbista oggi modello e attore.

Un momento televisivo che ha spiazzato la 29enne, visibilmente in difficoltà.

La reazione in diretta: “Sono vulnerabile alla pressione mediatica”

La sorpresa si è trasformata rapidamente in imbarazzo. Shaila Gatta ha reagito senza filtri:

“Mi sento un po’ in imbarazzo. Sono un personaggio pubblico, ma molto vulnerabile alla pressione mediatica”.

Parole che raccontano un lato meno esposto del personaggio televisivo, spesso associato a leggerezza e spettacolo.

L’ex velina ha poi aggiunto:

“Non mi aspettavo di essere al centro di un gossip, soprattutto in questo momento”.

Il retroscena: primo appuntamento e paparazzi già presenti

Il dettaglio più sorprendente riguarda il timing:

quello immortalato sarebbe stato il primo vero incontro tra i due.

“Era il primo giorno che uscivamo insieme e non pensavo che ci sarebbero state delle foto”, ha spiegato.

Una coincidenza che evidenzia quanto sia sottile il confine tra vita privata e esposizione pubblica.

Chi è Alvise Rigo: dal rugby al cinema passando per il gossip

Non un volto qualsiasi. Alvise Rigo è già noto al mondo dello spettacolo:

ex rugbista professionista

modello internazionale

attore in produzioni legate a registi come Pedro Almodóvar e Ferzan Özpetek

In passato, il suo nome era finito al centro delle cronache rosa per la relazione con Elisabetta Canalis.

Un profilo che inevitabilmente amplifica l’attenzione mediatica sulla nuova frequentazione.

“Siamo amici”: la versione ufficiale (per ora)

Messa alle strette, Shaila Gatta ha scelto una linea prudente:

“Siamo amici, siamo single, ci stiamo conoscendo. È un ragazzo interessante”.

Una dichiarazione che lascia spazio a interpretazioni, senza confermare né smentire del tutto un possibile coinvolgimento sentimentale.

Un anno difficile alle spalle: perché Shaila frena sul gossip

Nel suo intervento, Gatta ha fatto riferimento a un periodo complicato:

“Vengo da un anno burrascoso e difficile, anche per i commenti negativi”.

Un passaggio che spiega la sua cautela nel gestire la sfera privata e la scelta di non esporsi troppo.

La pressione mediatica, in questo caso, non è solo un effetto collaterale, ma un elemento che incide direttamente sul vissuto personale.

Tra ironia e tensione: il momento con Magalli

Non è mancato un siparietto in studio. Alla battuta di Giancarlo Magalli, che l’ha definita “una Shaila Gatta… morta”, la replica è stata immediata:

“No, sempre viva. Soprattutto a 30 anni”.

Un momento che ha alleggerito, almeno in parte, una situazione inizialmente tesa.

Gossip o qualcosa di più? La partita è aperta

Per ora, la versione ufficiale resta quella di una semplice conoscenza.

Ma tra paparazzate, indiscrezioni e un possibile bacio già circolato, il quadro potrebbe evolvere rapidamente.

Nel mondo dello spettacolo, si sa, le storie iniziano spesso così.

E questa, probabilmente, è solo all’inizio.